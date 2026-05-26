Standard, którego nie powstydziliby się deweloperzy

Wiceminister rozwoju i technologii, Tomasz Lewandowski, podczas wizyty w Rawiczu nie krył uznania dla realizowanej inwestycji. Przyznał, że powstające lokale wyznaczają nowe standardy na rynku. Budynki są efektywne energetycznie, co w praktyce oznacza znacznie niższe koszty eksploatacji dla przyszłych lokatorów. Największe zaskoczenie budzi jednak wyposażenie. Mieszkania posiadają ogrzewanie podłogowe oraz system rekuperacji z odzyskiem ciepła. Według wiceministra to standard „klasy premium”, którego mogliby pozazdrościć nawet prywatni deweloperzy.

Rawicz daje lekcję dużym miastom

Podczas wizyty padły mocne słowa pod adresem największych polskich aglomeracji. Minister Lewandowski stwierdził, że Rawicz „zawstydza duże samorządy”, takie jak Poznań czy Warszawa.„Skoro w Rawiczu można budować 100 mieszkań komunalnych i myśleć o kolejnych inwestycjach, to duże aglomeracje powinny oddawać takie lokale w tysiącach, a nie setkach” – podkreślił wiceminister.

Kto zamieszka w nowych lokalach?

Zasady przydziału 100 nowych mieszkań mają zostać zatwierdzone przez Radę Miejską w najbliższą środę (27.05). Plan burmistrza Grzegorza Kubika zakłada sprawiedliwy podział:

lokali trafi do osób przenoszonych ze starych budynków w centrum miasta (co pozwoli na ich późniejszą termomodernizację i remonty). 50% lokali zostanie przyznane osobom z listy oczekujących, które obecnie nie mają przydziału.

Kryteria punktowe będą premiować przede wszystkim rodziny wielodzietne oraz osoby z niepełnosprawnościami. Pojawił się również innowacyjny pomysł przeznaczenia części mieszkań dla absolwentów studiów oraz lekarzy, co ma pomóc w ściągnięciu do Rawicza brakującej kadry medycznej dla lokalnego szpitala.

Walka o fundusze z KPO

Realizacja inwestycji na takim poziomie wymagała sprawnego montażu finansowego, m.in. z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Krajowego Planu Odbudowy. Choć terminy rozliczeń są napięte, resort rozwoju wprowadził ułatwienia dla samorządów. Zamiast pozwolenia na użytkowanie, do rozliczenia środków z KPO wystarczyć ma protokół końcowego odbioru prac, a termin przedłożenia dokumentów wydłużono do końca sierpnia.Burmistrz Grzegorz Kubik podkreśla, że te zmiany są kluczowe dla bezpiecznego zakończenia inwestycji bez ryzyka utraty dofinansowania.

Inwestycje w nowoczesne budownictwo komunalne stają się kluczowym elementem strategii walki z kryzysem mieszkaniowym w Polsce. Przykład Rawicza pokazuje, że nawet mniejsze gminy mogą skutecznie rywalizować o środki zewnętrzne i oferować mieszkańcom standard życia na najwyższym poziomie.

