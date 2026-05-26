Ginekologia w szpitalu w Lesznie jak nowa. Tak wygląda po wielkim remoncie [ZDJĘCIA]

Ginekologia po gruntownym remoncie

Inwestycja rozpoczęła się z początkiem lipca 2025 roku i dziś miała swój uroczysty finał. Data otwarcia zmodernizowanego oddziału ginekologiczno-położniczego i ginekologii onkologicznej nie była przypadkowa.

- Myślę, że komfort jest poprawiony o co najmniej tysiąc procent. Weszliśmy w końcu w takie warunki, w których możemy godnie realizować świadczenia, a pacjentki mogą w godnych warunkach zostać hospitalizowane. Faktycznie dzisiejsza data, Dzień Matki, zbiegła się z rozpoczęciem funkcjonowania tego oddziału. Chcieliśmy uczcić tak ważne święto dla kobiet czymś dla nich i ten oddział jest dla wszystkich pań, pacjentek naszego szpitala i naszego regionu - powiedziała Anna Jackowska, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. Jana Jonstona w Lesznie.

Sama część położnicza jeszcze czeka na remont.

- Część położnicza znajduje się na osobnym piętrze i nie została objęta remontem. Tutaj mamy część typowo ginekologiczną, to stricte zabiegi ginekologiczne. Część położnicza czeka na swoją kolej i dopiero wtedy będziemy mówić o poprawie jakości pacjentek ciężarnych, które przychodzą do porodu - dodaje dyrektor szpitala.

Ginekologia zmieniła się nie do poznania, wyremontowano sale, dobudowano sanitariaty, wymieniono instalacje i zakupiono nowy sprzęt medyczny.

- Oddział praktycznie został przebudowany w 80. procentach. Pomijając to, że sale pacjentów zostały w tym miejscu, w którym były, ale to co się dzieje na salach - łatwość dostępu do gazów medycznych, do wszystkich mediów jest zdecydowanie większa. Plus oczywiście stworzenie pełnych węzłów sanitarnych w dużej ilości tak, żeby pacjentki mogły swobodnie korzystać, w nieograniczony sposób, bez skrępowania z pryszniców, ubikacji, umywalek, luster do przygotowywania się do kolejnego dnia pobytu u nas na oddziale - mówił Radiu Eska Piotr Klimczak, kierownik oddziału ginekologiczno-położniczego i ginekologii onkologicznej w szpitalu w Lesznie.

Ginekologia to pierwszy z czterech oddziałów oficjalnie otwarty po remoncie. Dobiegają końca prace na chirurgii, trwa remont urologii i onkologii. Wszystkie prowadzone są w ramach jednego dużego projektu z Krajowego Planu Odbudowy o łącznej wartości 83 mln złotych. Modernizacja uroczyście dziś otwartej ginekologii kosztowała ponad 4,8 mln złotych, z czego ponad 2,1 mln złotych stanowiło dofinansowanie z KPO, a ponad 2,6 mln złotych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Pożar w Wielkopolsce. Płonęło składowisko opon, dym było widać z daleka