45 milionów złotych na nową Święciechowską. Historyczna umowa podpisana

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-03-06 7:35

Mieszkańcy leszczyńskiego Zatorza doczekali się historycznej chwili. Po dekadach oczekiwań, ulica Święciechowska przejdzie gruntowną metamorfozę. Podpisana właśnie umowa opiewa na gigantyczną kwotę, a pierwsze maszyny budowlane wjadą na plac budowy już 7 kwietnia. To początek inwestycji, która całkowicie odmieni dzielnicę.

Historyczny kontrakt podpisany w plenerze

Uroczystość sygnowania dokumentów miała wyjątkowy charakter, ponieważ odbyła się bezpośrednio przy samej ulicy Święciechowskiej, na placyku, który niebawem zmieni się w plac budowy. W wydarzeniu wzięli udział nie tylko włodarze miasta, ale także przedstawiciele wykonawcy – firmy Adamietz – oraz Wodociągów Leszczyńskich, które zajmą się modernizacją sieci podziemnych. Prezydent Grzegorz Rusiecki zaznaczył, że przygotowanie tego zadania było niezwykle pracochłonne, a jego łączny koszt to aż 45 milionów złotych.

Polecany artykuł:

Akwawit rośnie w oczach. Izabela Czwojdrak: „Zaległości zostały nadrobione”

Nowe oblicze ulicy Święciechowskiej

Skalę wyzwania oraz konkretne parametry techniczne przybliżył Rafał Bukowski. Inżynier Miejski podkreślił, że modernizacja obejmie niemal 2,5 kilometra drogi, a zmiany będą odczuwalne w każdym aspekcie infrastruktury.

„Będzie nowa nawierzchnia asfaltowa na całej długości – zaznaczam, bo tam odcinek wiemy, że jest z kostki – szerokość 7 metrów” – zapowiada Rafał Bukowski.Inwestycja to jednak nie tylko asfalt dla samochodów, ale przede wszystkim nowa jakość dla pozostałych uczestników ruchu oraz estetyka otoczenia:

„Będzie ścieżka rowerowa po północnej stronie również na całej długości, a po stronie południowej nowy chodnik. Będzie nowe oświetlenie, już te słupy i te druty nie będą nas straszyć, bo zostaną zlikwidowane, linia zostanie skablowana” – wylicza inżynier.

Podpisanie umowy na remont ulicy Święciechowskiej
Galeria zdjęć 12

Harmonogram prac i utrudnienia na przejeździe

Przekazanie placu budowy zaplanowano na 7 kwietnia. Roboty wystartują na odcinku od Ronda Zatorze do skrzyżowania z ul. Kilińskiego. Równolegle swoje działania rozpocznie spółka PKP PLK, która przebuduje przejazd kolejowy w ciągu linii Leszno – Głogów. Pierwszy etap robót ma potrwać około 4-5 miesięcy, a w kolejnej fazie drogowcy przeniosą się na odcinek między Kilińskiego a Wyszyńskiego. Całość inwestycji na ulicy Święciechowskiej ma zostać sfinalizowana w 2028 roku.

Grób Nikodema Mareckiego – tragicznie zmarłego młodego aktora
QUIZ. Test dla psiarzy. Rozpoznaj rasę po zdjęciu. Lecimy alfabetycznie!
Pytanie 1 z 10
Zaczynamy od litery "A". Pies na zdjęciu to:
Akita Inu