Historyczny kontrakt podpisany w plenerze

Uroczystość sygnowania dokumentów miała wyjątkowy charakter, ponieważ odbyła się bezpośrednio przy samej ulicy Święciechowskiej, na placyku, który niebawem zmieni się w plac budowy. W wydarzeniu wzięli udział nie tylko włodarze miasta, ale także przedstawiciele wykonawcy – firmy Adamietz – oraz Wodociągów Leszczyńskich, które zajmą się modernizacją sieci podziemnych. Prezydent Grzegorz Rusiecki zaznaczył, że przygotowanie tego zadania było niezwykle pracochłonne, a jego łączny koszt to aż 45 milionów złotych.

Nowe oblicze ulicy Święciechowskiej

Skalę wyzwania oraz konkretne parametry techniczne przybliżył Rafał Bukowski. Inżynier Miejski podkreślił, że modernizacja obejmie niemal 2,5 kilometra drogi, a zmiany będą odczuwalne w każdym aspekcie infrastruktury.

„Będzie nowa nawierzchnia asfaltowa na całej długości – zaznaczam, bo tam odcinek wiemy, że jest z kostki – szerokość 7 metrów” – zapowiada Rafał Bukowski.Inwestycja to jednak nie tylko asfalt dla samochodów, ale przede wszystkim nowa jakość dla pozostałych uczestników ruchu oraz estetyka otoczenia:

„Będzie ścieżka rowerowa po północnej stronie również na całej długości, a po stronie południowej nowy chodnik. Będzie nowe oświetlenie, już te słupy i te druty nie będą nas straszyć, bo zostaną zlikwidowane, linia zostanie skablowana” – wylicza inżynier.

Harmonogram prac i utrudnienia na przejeździe

Przekazanie placu budowy zaplanowano na 7 kwietnia. Roboty wystartują na odcinku od Ronda Zatorze do skrzyżowania z ul. Kilińskiego. Równolegle swoje działania rozpocznie spółka PKP PLK, która przebuduje przejazd kolejowy w ciągu linii Leszno – Głogów. Pierwszy etap robót ma potrwać około 4-5 miesięcy, a w kolejnej fazie drogowcy przeniosą się na odcinek między Kilińskiego a Wyszyńskiego. Całość inwestycji na ulicy Święciechowskiej ma zostać sfinalizowana w 2028 roku.

