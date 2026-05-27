MZK w Lesznie ma już autobusy elektryczne. W poniedziałek wyjadą na trasę [ZDJĘCIA]

Joanna Haliasz
2026-05-27 12:57

W zajezdni MZK w Lesznie oficjalnie przekazano dziś (27 maja) 7 autobusów elektrycznych. To pierwsze takie pojazdy w taborze miejskiego przewoźnika. W poniedziałek wyjadą na trasę.

Pierwsze elektryczne autobusy

Oficjalne przekazanie autobusów odbyło się na terenie zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji przy ul. Leśnej w Lesznie. Elektryczne Solarisy wozić będą pasażerów od poniedziałku 1 czerwca, kiedy to wejdzie w życie nowy, zmieniony rozkład jazdy. 

- Dzisiaj nie wyruszą, ponieważ od 1 czerwca mamy nowy rozkład jazdy. Skracamy czas przejazdu oraz zwiększamy liczbę autobusów na trasie - mówił Stefan Szymański, dyrektor MZK w Lesznie. - Już na pewno nie będzie tej woni spalonego oleju napędowego i nie będzie takiego hałasu jak przy dieslach.

Siedem autobusów i cztery stanowiska do ładowania zakupione i zamontowane zostały w ramach projektu "Poprawa stanu czystości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów do atmosfery – zakup elektrycznych autobusów przez Leszno – miasto na prawach powiatu". Wniosek na ich dofinansowanie złożony został w 2023 roku, gdy zakładem kierował Jacek Domagała. Inwestycja kosztowała ponad 21 mln złotych, z czego 15 mln złotych stanowiło dofinansowanie unijne. 

- W tych czasach, kiedy bardzo wiele osób kontestuje czy kwestionuje przynależność Polski do Unii Europejskiej, myślę, że te jeżdżące autobusy po naszych ulicach będą świadczyły o tym, że Leszno również korzysta z Krajowego Planu Odbudowy. Myślę, że przede wszystkim mieszkańcy Leszna i regionu odczują zmianę i dużo lepszy komfort komunikowania się - mówił Grzegorz Rusiecki, prezydent Leszna. 

Nowe autobusy niewiele różnią się wyglądem od pojazdów tej samej marki, które trafiły do leszczyńskiego MZK kilkanaście lat temu. Największe różnice widzą kierowcy.

Ciężej się kręci, a tak ogólnie zobaczymy "w praniu". To jest inna półka. Tu ani nie słychać jak silnik się odpala. Tam był jednak diesel, tu jest elektryka i zobaczymy jak będzie się w mieście sprawował - mówi pan Jacek. 

Nie tylko on wypowiada się z sentymentem o starszych i starych autobusach. 

 - Kierowca starej daty lubi jak z tyłu czuć smarem, pracuje, hałasuje i wtedy się pewnie czuje, bo jak jest cicho to tak trochę stresik jest.  Pamiętam jak do domu się przychodziło, z Autosana się wysiadało, rzeczy na wieszak. Przechodziło się później za jakąś godzinę i nadal czuć było smarami, olejem, spalinami. Później już przyszły Solarisy, już było mniej tego, Volvo jeszcze czyściej, a tutaj to już całkiem. Nie było wątpliwości, że było się w pracy. To już się żony nie oszuka - dodaje z uśmiechem pan Robert, kierowca zatrudniony w MZK w Lesznie. 

Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie użytkować będzie na co dzień 21 autobusów, a cztery będą jako rezerwowe na wypadek nieplanowanych sytuacji. 

Zabytkowy autosan MZK w Lesznie

