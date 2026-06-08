Już w czwartek, radni zdecydują o przyjęciu uchwały, która otwiera drogę do zaciągnięcia wielomilionowej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego. Kwota robi wrażenie – 51 milionów złotych zostanie wpompowane w miejską kasę, aby załatać dziurę budżetową.

Dług rozłożony na pokolenia

Najbardziej uderzający jest harmonogram spłaty. Miasto nie zacznie oddawać pieniędzy od razu. Pożyczka przewiduje dwuletni okres karencji, co oznacza, że realny ciężar spłaty spadnie na budżet dopiero w 2028 roku. Od tego momentu, co kwartał, z kasy miasta będą wypływać fundusze na uregulowanie rat. Proces ten potrwa aż do 2046 roku. Oznacza to, że dług, który zostanie zaciągnięty dzisiaj, będzie spłacany przez najbliższe 18 lat. Dzieci, które dziś idą do przedszkola, zdążą skończyć studia i wejść na rynek pracy, zanim miasto ostatecznie rozliczy się z tego zobowiązania.

Wielkie pieniądze na "zakręcie" finansowym

Skąd potrzeba tak ogromnego kredytowania? Miasto znalazło się w trudnej sytuacji po tym, jak wyczerpały się środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), na które Leszno liczyło w ramach "zielonej transformacji miast". Aby nie rezygnować z modernizacji Pływalni „Akwawit” oraz zbilansować wydatki na remont hali „Trapez”, zdecydowano się na wariant komercyjno-preferencyjny w BGK.

Zobowiązanie podzielono na dwie transze:

Do 15 mln zł w 2026 roku.

zł w 2026 roku. Do 36 mln zł w 2027 roku.

Ryzyko i zabezpieczenie

Choć oferta BGK jest przedstawiana jako korzystna ze względu na brak prowizji i marżę na poziomie 0,48%, skala długu niesie za sobą realne obciążenia. Spłata ma być finansowana z dochodów własnych miasta oraz przychodów budżetu.Co więcej, zabezpieczeniem tego ogromnego długu ma być weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. To standardowa, ale twarda forma zabezpieczenia, która wiąże finanse Leszna z bankiem na blisko dwie dekady.

Warto dodać, że miasto w tym roku zaplanowało również emisję obligacji na rekordowa kwotę 89 milionów złotych.

Czy miasto udźwignie tak potężne obciążenie w obliczu planowanych deficytów na lata 2026-2027? Decyzja należy do radnych, ale skutki tej uchwały będą odczuwalne w Lesznie przez blisko 20 lat.

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