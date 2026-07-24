Nawoływał do zabójstwa prezydenta RP i szefa jego kancelarii. Zarzuty dla 52-latka z kościańskiego

Joanna Haliasz
2026-07-24 6:51

Mężczyzna zamieścił treści karalne w internecie w popularnej platformie społecznościowej. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Kościanie. Mężczyźnie grozi za to kara 3 lat więzienia.

Dłoń osoby obsługującej smartfona leżącego na stole. O groźbach karalnych w internecie przeczytasz na Eska Leszno.
Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Czarny smartfon z jasnym ekranem leży poziomo na gładkiej, jasnoszarej powierzchni. Ciemna ręka z częściowo zgiętymi palcami dotyka ekranu, a dwa palce są widoczne w górnej części. Tło jest ciemnoszare i rozmyte, z niewyraźnym przejściem kolorów od jasnoszarego do ciemnoszarego w górnej części kadru.

Zarzut za wpisy

Autora wpisów namierzyli funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Poznaniu. czynnosci w tej sprawie zapoczątkowała otrzymana przez nich informacja o publikowaniu na portalu społecznościowym X zdjęcia prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Karola Nawrockiego z wpisem nawołującym do pozbawienia go życia. Podobna treść pojawiła się także pod zdjęciem szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego.

Jak ustalili policjanci, autorem wpisów jest Damian K., mieszkaniec powiatu kościańskiego. Mężczyzna został zatrzymany w minioną niedzielę (19 lipca). Usłyszał zarzuty dotyczące publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni zabójstwa. 

- Podczas przesłuchania przyznał się do zamieszczenia wpisów na portalu społecznościowym, natomiast zaprzeczył, aby jego intencją było nawoływanie do popełnienia zbrodni na szkodę prezydenta lub innych osób. Wyjaśnił, że wpisy zamieścił jeden raz i nie działał w złych intencjach tylko w emocjach. Wyraził skruchę z powodu swojego postępowania - informuje Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. 

52-latkowi grozi za to kara do 3 lat pozbawienia wolności.

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