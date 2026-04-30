53-latek z Gostynia skazany na prace społeczne. Za zachowanie koło sklepu

Joanna Haliasz
2026-04-30 12:02

Mężczyzna pił koło sklepu alkohol i wykrzykiwał wulgaryzmy, zakłócając porządek publiczny. Policjanci z zespołu ds. wykroczeń skierowali przeciwko niemu wniosek do sadu o ukaranie.

53-latek z Gostynia skazany na prace społeczne. Za zachowanie przy sklepie

Autor: jhaliasz/ Archiwum prywatne

Przykładna kara

Do zdarzenia doszło wieczorem, przy jednym ze sklepów w Gostyniu. Mężczyzna zachowywał się w taki sposób, że na miejscu interweniował patrol policji. Funkcjonariusze sporządzili dokumentację z interwencji, która trafiła do mundurowych od wykroczeń. Po przesłuchaniu świadków i zebraniu dowodów akta sprawy 53-latka trafiły do Sądu Rejonowego w Gostyniu.

- Sąd wymierzył 53-latowi karę miesiąca ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 godzin – poinformowała Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Na razie nie wiadomo, w jaki sposób „odpracuje” swoje zachowanie 53-latek.

- Takie zachowania, choć dla sprawców mogą wydawać się błahe, są szczególnie uciążliwe dla mieszkańców. Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, zwłaszcza w pobliżu sklepów czy osiedli, często wiąże się z hałasem, wulgarnym zachowaniem i poczuciem zagrożenia u innych osób - tłumaczy policja. 

Polecany artykuł:

