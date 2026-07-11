Narodowcy w Lesznie żądają prawdy o Wołyniu. „Czas skończyć z kultem UPA”

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-07-11 14:06

W 83. rocznicę „krwawej niedzieli” działacze Młodzieży Wszechpolskiej wyszli na ulice Leszna. W ramach akcji „Kwiaty Wołynia” rozdawali mieszkańcom ulotki oraz kwiaty lnu. Organizatorzy głośno domagają się, aby polski rząd ostro zareagował na to, jak Ukraina traktuje historię.

Młodzież Wszechpolska
Autor: Tomek Szymlet

To było ludobójstwo 

11 lipca 1943 roku ukraińscy nacjonaliści w brutalny sposób zaatakowali ponad 100 polskich wsi, mordując ponad 100 tysięcy ludzi – w tym bezbronne kobiety i dzieci.

„Kwalifikujemy te wydarzenie jako ludobójstwo ze szczególnym okrucieństwem ze względu na skalę oraz metody, jakie stosowali ukraińscy oprawcy”.– mówi wprost Mikołaj Wołysz, szef leszczyńskiego koła Młodzieży Wszechpolskiej.

Polacy mają dość milczenia i wdzięczności

Działacze ostro krytykują fakt, że ukraińskie władze oficjalnie robią bohaterów ze zbrodniarzy z UPA, stawiając im pomniki i nazywając ich imieniem jednostki wojskowe. Zaznaczają, że czas skończyć z polityką samej „wdzięczności” wobec Kijowa.

Narodowcy domagają się od polskiego rządu realnej presji: Ukraina musi oficjalnie przeprosić za rzeź wołyńską i natychmiast zaprzestać wychwalania morderców. Jak podkreślają organizatorzy, w tej kwestii widać w kraju ogromną zmianę społeczną:

„Pierwszy raz od naprawdę wielu, wielu lat wreszcie polski naród zaczyna się jednoczyć wokół sprawy upamiętnienia ofiar rzezi wołyńskiej i zaczyna się jednoczyć również wokół sprawy potępienia kultu UPA”. - mówił Piotr Płociniczak, prezes Młodzieży Wszechpolskiej w Wielkopolsce. 

Podobne akcje informacyjne oraz marsze pamięci zorganizowano także w innych miejscach Wielkopolski, m.in. w Gostyniu oraz Poznaniu. W samym Lesznie cały czas trwa również zbiórka pieniędzy na budowę pomnika ofiar tego ludobójstwa, który ma stanąć Parku Jonstona 

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