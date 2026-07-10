Szpital w Lesznie: Trzech lekarzy z rocznym kontraktem powyżej miliona złotych

Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie znalazł się w elitarnym gronie placówek, w których lekarze zarabiają najlepiej. Z oficjalnych danych wynika, że w 2025 roku trzech medyków z tej jednostki przekroczyło kwotę miliona złotych na swoich fakturach.

Najwięcej w leszczyńskim szpitalu zarobił lekarz zatrudniony na oddziale kardiologicznym, którego roczne wynagrodzenie wyniosło 1 071 182,24 zł. Niewiele mniej otrzymał specjalista z oddziału chirurgicznego pracujący jednocześnie na SOR-ze, z kwotą 1 070 234,69 zł. Trzecim „milionerem” w Lesznie jest lekarz z oddziału urologicznego, który w 2025 roku zainkasował 1 024 059,29 zł. Wszyscy oni świadczyli usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli tzw. kontraktów.

Absolutny rekord w Kaliszu: Ponad 4 miliony złotych dla jednego specjalisty

Choć zarobki w Lesznie budzą podziw, to prawdziwi rekordziści pracują w innych miastach Wielkopolski. Absolutnym liderem zestawienia jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Jeden z lekarzy pracujący w Pracowni Neurochirurgicznej osiągnął tam w 2025 roku niewiarygodne wynagrodzenie w wysokości 4 041 639,96 zł.

W Kaliszu barierę miliona złotych przekroczyło aż 16 lekarzy, co jest najwyższym wynikiem w regionie. Kolejne wysokie pensje w tym mieście to m.in. blisko 3,5 mln zł dla kardiologa oraz ponad 2,7 mln zł dla innego neurochirurga.

Gdzie jeszcze płacą miliony? Wyniki z Poznania i Konina

Wysokie zarobki nie ominęły również stolicy Wielkopolski oraz Konina.

W Koninie rekordzista pracujący w Pracowni Elektrofizjologii i Kardiologii Inwazyjnej zarobił ponad 2,3 mln zł. Łącznie w tym szpitalu było trzech milionerów.

rekordzista pracujący w Pracowni Elektrofizjologii i Kardiologii Inwazyjnej zarobił ponad Łącznie w tym szpitalu było trzech milionerów. W Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu najwyższy kontrakt opiewał na kwotę 1 675 112,36 zł na Oddziale Urologicznym. W tej placówce milionowe zarobki osiągnęło 7 osób.

najwyższy kontrakt opiewał na kwotę na Oddziale Urologicznym. W tej placówce milionowe zarobki osiągnęło 7 osób.

Dwaj rekordziści pojawili się także w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, gdzie najwyższe wynagrodzenie wyniosło blisko 1,48 mln zł.

Jak szpitale sprawdzają czas pracy lekarzy? Procedury a rzeczywistość

Wzbudzające emocje zarobki idą w parze z pytaniami o czas pracy medyków. Szpital w Lesznie weryfikuje obecność lekarzy poprzez harmonogramy dyżurów, listy obecności oraz indywidualne karty czasu pracy. Nadzór nad tym sprawują ordynatorzy i lekarze kierujący oddziałami.

Podobnie sytuacja wygląda w innych placówkach, gdzie stosuje się elektroniczne systemy wejść i wyjść lub systemy informatyczne do rejestracji procedur medycznych. Jednak raport obnaża istotną lukę w systemie – większość szpitali, w tym ten w Lesznie, przyznaje, że nie ma prawnych narzędzi ani możliwości, aby sprawdzać, czy lekarz w tym samym czasie nie pracuje w innym podmiocie leczniczym.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego podkreśla, że to kierownicy poszczególnych jednostek odpowiadają za gospodarkę kadrową i nadzór nad realizacją umów. Jednocześnie zapewniono, że w ramach nadzoru prowadzone są kontrole, które badają obszar umów cywilnoprawnych zawieranych z lekarzami.

Źródło: Oficjalny raport Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o zarobkach lekarzy w 2025 roku