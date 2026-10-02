Dla zdrowia

Budowa pierwszej miejskiej tężni solankowej w Lesznie rozpoczęła się pod koniec sierpnia tego roku. Znajduje się w otoczeniu parkowej zielni, od strony ul. Zacisze. Ma formę drewnianego walca o wysokości 4 metrów i średnicy 3 metrów i wykonana jest z drewna drzew iglastych, wypełnionego gałązkami tarniny. Wokół obiektu wytyczono utwardzone ścieżki, z kilkoma rzędami ławek wokół. Posadzono tez nowe rośliny, odporne na działanie wydzielanej przez tężnie soli. O zasadach korzystania z tężni informuje tablica z regulaminem. Będzie można z niej korzystać tez po zmroku, bo całość będzie oświetlona i ogólnodostępna.

Całkowita wartość inwestycji wynosi blisko 442 tys. złotych, z czego większość (ponad 267 tys. zł) miasto pozyskało jako dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Inhalacje w tężni solankowej działają jak naturalny aerozol leczniczy, zbliżony do nadmorskiego mikroklimatu. Bogate w jod, brom, wapń i magnez powietrze przynosi ulgę w wielu dolegliwościach, głównie dróg oddechowych. Pomocne są na przykład przy nawracającym zapaleniu zatok, przewlekłym nieżycie nosa, czy astmie. Działają korzystnie przy stresie, czy zmęczeniu.