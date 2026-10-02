Inteligentne przejście zamiast utrudnień dla kierowców

Całkowity koszt planowanej inwestycji oszacowano na około milion złotych, z czego aż 730 tysięcy złotych stanowi dofinansowanie pozyskane ze środków europejskich. Nowa infrastruktura ma być nowoczesna i mądra – zostaną na niej zastosowane inteligentne systemy podnoszące poziom bezpieczeństwa.

Część kierowców obawia się, że pojawienie się nowej zebry na wielopasmowej trasie doprowadzi do zatorów. Przedstawiciele ratusza uspokajają jednak, że priorytetem projektowym było zachowanie płynności przejazdu. Na Alei Konstytucji 3 Maja utrzymane zostaną po trzy pasy ruchu w każdym kierunku, co pozwoli uniknąć paraliżu komunikacyjnego i pogodzić potrzeby wszystkich uczestników ruchu.

Dlaczego nie kładka? Prezydent wyjaśnia kulisy decyzji

Podczas prezentacji projektu dotyczącego tej lokalizacji powracał pomysł wzniesienia zamiast zwykłego przejścia dla pieszych kładki. Prezydent Grzegorz Rusiecki, przyznał, że badał możliwość realizacji takiego projektu, jednak ostatecznie wygrał rozsądek budżetowy:

„Analizowaliśmy również ten scenariusz. Nie ukrywam, że po objęciu urzędu było to jedno z moich pierwszych pytań: czy nie ma możliwości wybudowania ładnej kładki, która stałaby się rozpoznawalnym elementem miasta. Koszt budowy takiego obiektu byłby jednak pięcio- lub sześciokrotnie wyższy niż zwykłego przejścia. Gdybyśmy byli miastem, które nie ma już na co wydawać pieniędzy, pewnie byśmy się na to zdecydowali. Mamy jednak ogromne potrzeby inwestycyjne w każdej części Leszna, dlatego wybraliśmy rozwiązanie optymalne.”

Autor: Tomasz Szymlet

Architekt miejski: Kładka wcale nie byłaby wygodniejsza dla pieszych

Poza kwestiami finansowymi urzędnicy wzięli pod uwagę także uwarunkowania przestrzenne i komfort użytkowników. Architekt miejski, Bartosz Adamczak, zwrócił uwagę na geometrię terenu oraz dystans, jaki piesi i rowerzyści musieliby faktycznie pokonać:

„Analizy, które przeprowadziliśmy, wykazały, że budowa serpentyny najazdowej niezbędnej do wprowadzenia ruchu na odpowiednią wysokość kładki wymusiłaby pokonanie znacznego dystansu. Byłaby to odległość porównywalna z tą, jaką trzeba pokonać do skrzyżowania przy kościele świętego Antoniego i z powrotem na Drogę świętego Jakuba. Uzysk z budowy kładki byłby więc mizerny – zarówno pod kątem finansowym, jak i przebytej drogi pieszo czy rowerem.”

8

Zmiany już w przyszłym roku

Dzięki wsparciu unijnemu i zachowaniu dotychczasowej szerokości jezdni Leszno ma zyskać bezpieczny węzeł pieszo-rowerowy bez tamowania ruchu samochodowego. Pierwsze prace budowlane przy Alei Konstytucji 3 Maja rozpoczną się w nadchodzącym roku.