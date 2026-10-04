Bez zagrożenia dla ekologii i ruchu

Do zdarzenia doszło w niedzielę (04.10) na drodze krajowej nr 12 w miejscowości Krzemieniewo. Z nieustalonych jeszcze przyczyn kierowca samochodu ciężarowego przewożącego cysternę stracił panowanie nad pojazdem. Maszyna wypadła z jezdni i wjechała do lasu, gdzie przewróciła się na prawy bok. W wyniku wypadku poszkodowany został mężczyzna, którego dokładny wiek nie jest jeszcze znany.

Na miejsce zadysponowano służby ratunkowe – po jednym zastępie z OSP Krzemieniewo oraz JRG Leszno. W zdarzeniu nie brały udziału inne pojazdy ani osoby postronne.

Jak przekazują służby, w cysternie znajdowała się zanieczyszczona woda, co oznacza, że wyciek nie stwarzał żadnego zagrożenia dla środowiska naturalnego.