Wypadek ciężarówki z cysterną w gminie Krzemieniewo. Jedna osoba poszkodowana

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-10-04 14:08

Na drodze krajowej nr 12 w rejonie Krzemieniewa doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego. Samochód ciężarowy z cysterną zjechał z trasy i przewrócił się w lesie. Kierujący pojazdem trafił pod opiekę medyków.

Bez zagrożenia dla ekologii i ruchu

Do zdarzenia doszło w niedzielę (04.10) na drodze krajowej nr 12 w miejscowości Krzemieniewo. Z nieustalonych jeszcze przyczyn kierowca samochodu ciężarowego przewożącego cysternę stracił panowanie nad pojazdem. Maszyna wypadła z jezdni i wjechała do lasu, gdzie przewróciła się na prawy bok. W wyniku wypadku poszkodowany został mężczyzna, którego dokładny wiek nie jest jeszcze znany.

Na miejsce zadysponowano służby ratunkowe – po jednym zastępie z OSP Krzemieniewo oraz JRG Leszno. W zdarzeniu nie brały udziału inne pojazdy ani osoby postronne.

Jak przekazują służby, w cysternie znajdowała się zanieczyszczona woda, co oznacza, że wyciek nie stwarzał żadnego zagrożenia dla środowiska naturalnego. 

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