Dziecko widzi siebie w oczach dorosłych

André Stern podczas swojego wystąpienia skupił się na fundamentach rozwoju człowieka: zabawie, zaufaniu i uczeniu się poprzez pasję. Jednym z najmocniejszych punktów prelekcji było stwierdzenie, że dzieci budują obraz własnej osoby na podstawie tego, jak postrzegają je dorośli. Stern zachęcał rodziców i pedagogów do zmiany perspektywy i obdarzenia dzieci kredytem zaufania, który pozwala im odkrywać mocne strony bez lęku przed oceną.

Francuski gość podkreślał również rolę entuzjazmu, nazywając go „siłą, która pozwala przenosić góry”. Według niego to właśnie naturalna ciekawość świata jest najlepszym silnikiem edukacyjnym, o ile nie zostanie stłumiona przez sztywne ramy systemowe.

Komeniada 2026 z Budżetu Obywatelskiego

Spotkanie z André Sternem zostało zorganizowane przez Fundację Comeniusa i było możliwe dzięki wsparciu z Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna. Wydarzenie, tłumaczone na bieżąco przez Katarzynę Ziarczyk, przyciągnęło wielu mieszkańców – od nauczycieli, przez terapeutów, aż po rodziców chcących budować lepsze relacje ze swoimi pociechami.

