Nowa droga w Dobramyśli gotowa. Kierowci mogą już jeździć po wyremontowanym odcinku od ronda w Łoniewie do krajowej „dwunastki”.

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-08-19 13:01

Trasa ma 2,7 kilometra długości. Jezdnię poszerzono do sześciu metrów i porządnie wzmocniono, bo jeździ tędy mnóstwo ciężarówek. Dla bezpieczeństwa mieszkańców postawiono też specjalny radar pokazujący prędkość oraz dwie wyspy spowalniające ruch.

Droga do Łoniewa
Autor: Powiat Leszczyński/ Materiały prasowe

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– Nikt się chyba nie spodziewał, że się tutaj spotkamy, że tę drogę zrobimy, ponieważ ta inwestycja była na liście rezerwowej – mówił podczas otwarcia starosta leszczyński Maciej Wiśniewski.

Początkowo droga miała kosztować niemal 3 miliony złotych, ale w trakcie prac wyszło, że trzeba mocniej wzmocnić podłoże. Ostatecznie powiat musiał dołożyć z budżetu niemal milion złotych dodatkowo. Dołożyła się też gmina Osieczna oraz rządowe fundusze. Całość, razem z wybudowaną wcześniej ścieżką dla pieszych i rowerzystów, kosztowała około 8,7 miliona złotych.

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