Trudna budowa z happy endem
– Nikt się chyba nie spodziewał, że się tutaj spotkamy, że tę drogę zrobimy, ponieważ ta inwestycja była na liście rezerwowej – mówił podczas otwarcia starosta leszczyński Maciej Wiśniewski.
Początkowo droga miała kosztować niemal 3 miliony złotych, ale w trakcie prac wyszło, że trzeba mocniej wzmocnić podłoże. Ostatecznie powiat musiał dołożyć z budżetu niemal milion złotych dodatkowo. Dołożyła się też gmina Osieczna oraz rządowe fundusze. Całość, razem z wybudowaną wcześniej ścieżką dla pieszych i rowerzystów, kosztowała około 8,7 miliona złotych.