Nowa droga w Dobramyśli gotowa. Kierowci mogą już jeździć po wyremontowanym odcinku od ronda w Łoniewie do krajowej „dwunastki”.

Trasa ma 2,7 kilometra długości. Jezdnię poszerzono do sześciu metrów i porządnie wzmocniono, bo jeździ tędy mnóstwo ciężarówek. Dla bezpieczeństwa mieszkańców postawiono też specjalny radar pokazujący prędkość oraz dwie wyspy spowalniające ruch.

Autor: Powiat Leszczyński/ Materiały prasowe