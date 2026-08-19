To będzie największa taka impreza w 2026 roku. 350 historycznych ciągników z całej Europy w jednym miejscu!

Ponad 400 maszyn z całej Europy

W tegorocznej edycji kolekcjonerzy z Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, Danii i Holandii zaprezentują ponad 400 zabytkowych maszyn, w tym blisko 350 historycznych traktorów. Tematem przewodnim festiwalu będzie w tym roku niemiecka technika rolnicza.

Wydarzenie to ma już ponad 20-letnią tradycję – wszystko zaczęło się w 2002 roku od zaledwie 20 maszyn i pasji Jerzego Samelczaka, mieszkańca pobliskiego Targowiska.

Co w programie? Adrenalina i pokazy polowe

Festiwal w Wilkowicach to nie tylko statyczna wystawa, ale przede wszystkim widowiskowe pokazy pracy. Na uczestników czekają:

Traktor Pulling – widowiskowe zawody w przeciąganiu ciężarów.

– widowiskowe zawody w przeciąganiu ciężarów. „Odpalanie bombaja” – rytualne uruchamianie legendarnych ciągników Lanz Bulldog.

– rytualne uruchamianie legendarnych ciągników Lanz Bulldog. Parada Traktorzystek oraz barwny korowód maszyn ulicami miejscowości.

oraz barwny korowód maszyn ulicami miejscowości. Pokazy polowe – zobaczymy na żywo, jak dawniej wyglądała orka, zbiór zboża oraz młócenie.

– zobaczymy na żywo, jak dawniej wyglądała orka, zbiór zboża oraz młócenie. Węgierski Traktor Pulling oraz emocjonujące wyścigi ciągników dwucylindrowych.

Wielki rajd z Niemiec do Polski

Emocje zaczną się jeszcze przed oficjalnym otwarciem festiwalu. Już 19 sierpnia o godzinie 9:00 wystartuje międzynarodowy rajd zabytkowych traktorów z Niemiec, który przejedzie trasą przez Guben i Ochlę. Meta rajdu zaplanowana jest na 20 sierpnia o godzinie 14:00 na Rynku w Lesznie, co będzie stanowiło efektowną zapowiedź głównego wydarzenia.

Informacje praktyczne dla zwiedzających

Gdzie: Wilkowice (gmina Lipno, powiat leszczyński, woj. wielkopolskie).

Wilkowice (gmina Lipno, powiat leszczyński, woj. wielkopolskie). Kiedy: Główne dni festiwalu to sobota i niedziela (22–23 sierpnia), otwarcie dla zwiedzających od godziny 8:00.

Główne dni festiwalu to sobota i niedziela (22–23 sierpnia), otwarcie dla zwiedzających od godziny 8:00. Bilety: Jednorazowy wstęp kosztuje 20 zł.

Jednorazowy wstęp kosztuje 20 zł. Wstęp wolny: Dzieci do lat 7 oraz osoby niepełnosprawne wchodzą za darmo.

Dzieci do lat 7 oraz osoby niepełnosprawne wchodzą za darmo. Parking: Organizatorzy przygotowali bezpłatne parkingi w pobliżu terenu imprezy.

Festiwal to idealna propozycja dla całych rodzin. Poza maszynami przygotowano m.in. strefę z darmowymi zamkami powietrznymi dla dzieci, wystawę klasycznych samochodów oraz konkurs kulinarny kół gospodyń wiejskich „Bitwa Regionów”. To wyjątkowa okazja, by poczuć klimat dawnej wsi i zobaczyć techniczne dziedzictwo, które dzięki pasji kolekcjonerów wciąż pozostaje w ruchu

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