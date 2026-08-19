To będzie największa taka impreza w 2026 roku. 350 historycznych ciągników z całej Europy w jednym miejscu!

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-08-19 11:41

Już w ten weekend Wilkowice zamienią się w tętniące życiem centrum europejskiej mechanizacji rolnictwa. XXIV Międzynarodowy Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka, to największy tego typu zlot w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Na fanów techniki retro i nie tylko, czeka prawdziwa uczta dla zmysłów: zapach spalin, blask odrestaurowanych maszyn i unikalny dźwięk silników z minionych epok.

Ponad 400 maszyn z całej Europy

W tegorocznej edycji kolekcjonerzy z Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, Danii i Holandii zaprezentują ponad 400 zabytkowych maszyn, w tym blisko 350 historycznych traktorów. Tematem przewodnim festiwalu będzie w tym roku niemiecka technika rolnicza.

Wydarzenie to ma już ponad 20-letnią tradycję – wszystko zaczęło się w 2002 roku od zaledwie 20 maszyn i pasji Jerzego Samelczaka, mieszkańca pobliskiego Targowiska.

Co w programie? Adrenalina i pokazy polowe

Festiwal w Wilkowicach to nie tylko statyczna wystawa, ale przede wszystkim widowiskowe pokazy pracy. Na uczestników czekają:

  • Traktor Pulling – widowiskowe zawody w przeciąganiu ciężarów.
  • „Odpalanie bombaja” – rytualne uruchamianie legendarnych ciągników Lanz Bulldog.
  • Parada Traktorzystek oraz barwny korowód maszyn ulicami miejscowości.
  • Pokazy polowe – zobaczymy na żywo, jak dawniej wyglądała orka, zbiór zboża oraz młócenie.
  • Węgierski Traktor Pulling oraz emocjonujące wyścigi ciągników dwucylindrowych.

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Wielki rajd z Niemiec do Polski

Emocje zaczną się jeszcze przed oficjalnym otwarciem festiwalu. Już 19 sierpnia o godzinie 9:00 wystartuje międzynarodowy rajd zabytkowych traktorów z Niemiec, który przejedzie trasą przez Guben i Ochlę. Meta rajdu zaplanowana jest na 20 sierpnia o godzinie 14:00 na Rynku w Lesznie, co będzie stanowiło efektowną zapowiedź głównego wydarzenia.

Informacje praktyczne dla zwiedzających

  • Gdzie: Wilkowice (gmina Lipno, powiat leszczyński, woj. wielkopolskie).
  • Kiedy: Główne dni festiwalu to sobota i niedziela (22–23 sierpnia), otwarcie dla zwiedzających od godziny 8:00.
  • Bilety: Jednorazowy wstęp kosztuje 20 zł.
  • Wstęp wolny: Dzieci do lat 7 oraz osoby niepełnosprawne wchodzą za darmo.
  • Parking: Organizatorzy przygotowali bezpłatne parkingi w pobliżu terenu imprezy.

Festiwal to idealna propozycja dla całych rodzin. Poza maszynami przygotowano m.in. strefę z darmowymi zamkami powietrznymi dla dzieci, wystawę klasycznych samochodów oraz konkurs kulinarny kół gospodyń wiejskich „Bitwa Regionów”. To wyjątkowa okazja, by poczuć klimat dawnej wsi i zobaczyć techniczne dziedzictwo, które dzięki pasji kolekcjonerów wciąż pozostaje w ruchu

Mężczyzna w czerwonej bluzie prowadzi stary, pomarańczowy ciągnik, z którego wydobywa się dym. O festiwalu w Eska Leszno.
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