Egzamin ósmoklasisty 2026: Jak wypadł region leszczyński? Znamy wyniki! Sprawdź ranking gmin

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-07-03 12:11

Najnowsze dane z egzaminów ósmoklasisty (sesja 2026) przynoszą ciekawe wnioski dla mieszkańców południowo-zachodniej Wielkopolski. Region leszczyński pokazuje silną formę, a niektóre gminy wyrastają na edukacyjnych liderów województwa. Sprawdź, jak poradzili sobie uczniowie z Twojej okolicy.

Budynek szkoły z szaro-żółtą elewacją. O wynikach egzaminu ósmoklasisty w regionie przeczytasz na Eska Leszno.
Autor: Gmina Osieczna/ Materiały prasowe

Powiat leszczyński vs Wielkopolska: Gdzie bije edukacyjne serce regionu?

W skali całego województwa wielkopolskiego, powiat leszczyński osiągnął solidne średnie wyniki: 64,8% z języka polskiego oraz 54,9% z matematyki. Jeszcze lepiej wypadło samo miasto Leszno, gdzie ósmoklasiści zdobyli średnio 68,8% z polskiego i 58,3% z matematyki.

Dla porównania, w stolicy regionu – Poznaniu – średni wynik z matematyki wyniósł 58,8%, co oznacza, że uczniowie z Leszna osiągnęli niemal identyczny poziom co ich rówieśnicy z metropolii.

Ranking gmin powiatu leszczyńskiego – Kto liderem?

Analizując poszczególne gminy w powiecie leszczyńskim, widać wyraźnych faworytów w każdej z kategorii.

Język polski: Dominacja Osiecznej

W zmaganiach z ojczystą mową bezkonkurencyjna okazała się Osieczna, osiągając imponujący wynik 74,2%.

  • Osieczna: 74,2%
  • Krzemieniewo: 65,6%
  • Rydzyna: 65,2%
  • Święciechowa: 64,9%
  • Lipno: 64,7%
  • Włoszakowice: 62,0%
  • Wijewo: 53,3%

Matematyka: Ścisłe umysły w Osiecznej i Krzemieniewie

Królowa nauk również najlepiej „leżała” uczniom z Osiecznej, choć warto odnotować wysoką lokatę Krzemieniewa.

  • Osieczna: 61,6%
  • Krzemieniewo: 58,0%
  • Lipno: 55,4%
  • Rydzyna: 53,8%
  • Święciechowa: 53,1%
  • Włoszakowice: 52,6%
  • Wijewo: 45,3%

Język angielski: Rydzyna i Lipno na podium

W przypadku języka obcego sytuacja w rankingu uległa zmianie. Tu prym wiodą uczniowie z Rydzyny i Lipna.

  • Rydzyna: 74,5%
  • Lipno: 73,3%
  • Osieczna: 70,5%
  • Krzemieniewo: 66,9%
  • Włoszakowice: 64,3%
  • Święciechowa: 62,8%
  • Wijewo: 55,5%

Dla porównania, średni wynik z języka angielskiego w samym mieście Leszno wyniósł 74,8%, co pokazuje, że gmina Rydzyna (74,5%) osiągnęła niemal identyczny rezultat jak ośrodek miejski.

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Co warto wiedzieć o danych?

Prezentowane wyniki dotyczą sesji głównej egzaminu ósmoklasisty 2026 i obejmują arkusze standardowe. W statystykach uwzględniono laureatów i finalistów, natomiast dane nie obejmują obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po wybuchu wojny w lutym 2022 roku.

Region leszczyński po raz kolejny udowadnia, że mniejsze ośrodki i gminy wiejskie potrafią stworzyć warunki do nauki na poziomie dorównującym największym miastom w Wielkopolsce. Szczególne gratulacje należą się ósmoklasistom z Osiecznej, którzy zdominowali tegoroczne zestawienie w dwóch z trzech kluczowych przedmiotów.

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