Powiat leszczyński vs Wielkopolska: Gdzie bije edukacyjne serce regionu?
W skali całego województwa wielkopolskiego, powiat leszczyński osiągnął solidne średnie wyniki: 64,8% z języka polskiego oraz 54,9% z matematyki. Jeszcze lepiej wypadło samo miasto Leszno, gdzie ósmoklasiści zdobyli średnio 68,8% z polskiego i 58,3% z matematyki.
Dla porównania, w stolicy regionu – Poznaniu – średni wynik z matematyki wyniósł 58,8%, co oznacza, że uczniowie z Leszna osiągnęli niemal identyczny poziom co ich rówieśnicy z metropolii.
Ranking gmin powiatu leszczyńskiego – Kto liderem?
Analizując poszczególne gminy w powiecie leszczyńskim, widać wyraźnych faworytów w każdej z kategorii.
Język polski: Dominacja Osiecznej
W zmaganiach z ojczystą mową bezkonkurencyjna okazała się Osieczna, osiągając imponujący wynik 74,2%.
- Osieczna: 74,2%
- Krzemieniewo: 65,6%
- Rydzyna: 65,2%
- Święciechowa: 64,9%
- Lipno: 64,7%
- Włoszakowice: 62,0%
- Wijewo: 53,3%
Matematyka: Ścisłe umysły w Osiecznej i Krzemieniewie
Królowa nauk również najlepiej „leżała” uczniom z Osiecznej, choć warto odnotować wysoką lokatę Krzemieniewa.
- Osieczna: 61,6%
- Krzemieniewo: 58,0%
- Lipno: 55,4%
- Rydzyna: 53,8%
- Święciechowa: 53,1%
- Włoszakowice: 52,6%
- Wijewo: 45,3%
Język angielski: Rydzyna i Lipno na podium
W przypadku języka obcego sytuacja w rankingu uległa zmianie. Tu prym wiodą uczniowie z Rydzyny i Lipna.
- Rydzyna: 74,5%
- Lipno: 73,3%
- Osieczna: 70,5%
- Krzemieniewo: 66,9%
- Włoszakowice: 64,3%
- Święciechowa: 62,8%
- Wijewo: 55,5%
Dla porównania, średni wynik z języka angielskiego w samym mieście Leszno wyniósł 74,8%, co pokazuje, że gmina Rydzyna (74,5%) osiągnęła niemal identyczny rezultat jak ośrodek miejski.
Co warto wiedzieć o danych?
Prezentowane wyniki dotyczą sesji głównej egzaminu ósmoklasisty 2026 i obejmują arkusze standardowe. W statystykach uwzględniono laureatów i finalistów, natomiast dane nie obejmują obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po wybuchu wojny w lutym 2022 roku.
Region leszczyński po raz kolejny udowadnia, że mniejsze ośrodki i gminy wiejskie potrafią stworzyć warunki do nauki na poziomie dorównującym największym miastom w Wielkopolsce. Szczególne gratulacje należą się ósmoklasistom z Osiecznej, którzy zdominowali tegoroczne zestawienie w dwóch z trzech kluczowych przedmiotów.