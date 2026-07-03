Powiat leszczyński vs Wielkopolska: Gdzie bije edukacyjne serce regionu?

W skali całego województwa wielkopolskiego, powiat leszczyński osiągnął solidne średnie wyniki: 64,8% z języka polskiego oraz 54,9% z matematyki. Jeszcze lepiej wypadło samo miasto Leszno, gdzie ósmoklasiści zdobyli średnio 68,8% z polskiego i 58,3% z matematyki.

Dla porównania, w stolicy regionu – Poznaniu – średni wynik z matematyki wyniósł 58,8%, co oznacza, że uczniowie z Leszna osiągnęli niemal identyczny poziom co ich rówieśnicy z metropolii.

Ranking gmin powiatu leszczyńskiego – Kto liderem?

Analizując poszczególne gminy w powiecie leszczyńskim, widać wyraźnych faworytów w każdej z kategorii.

Język polski: Dominacja Osiecznej

W zmaganiach z ojczystą mową bezkonkurencyjna okazała się Osieczna, osiągając imponujący wynik 74,2%.

Osieczna: 74,2%

74,2% Krzemieniewo: 65,6%

65,6% Rydzyna: 65,2%

65,2% Święciechowa: 64,9%

64,9% Lipno: 64,7%

64,7% Włoszakowice: 62,0%

62,0% Wijewo: 53,3%

Matematyka: Ścisłe umysły w Osiecznej i Krzemieniewie

Królowa nauk również najlepiej „leżała” uczniom z Osiecznej, choć warto odnotować wysoką lokatę Krzemieniewa.

Osieczna: 61,6%

61,6% Krzemieniewo: 58,0%

58,0% Lipno: 55,4%

55,4% Rydzyna: 53,8%

53,8% Święciechowa: 53,1%

53,1% Włoszakowice: 52,6%

52,6% Wijewo: 45,3%

Język angielski: Rydzyna i Lipno na podium

W przypadku języka obcego sytuacja w rankingu uległa zmianie. Tu prym wiodą uczniowie z Rydzyny i Lipna.

Rydzyna: 74,5%

74,5% Lipno: 73,3%

73,3% Osieczna: 70,5%

70,5% Krzemieniewo: 66,9%

66,9% Włoszakowice: 64,3%

64,3% Święciechowa: 62,8%

62,8% Wijewo: 55,5%

Dla porównania, średni wynik z języka angielskiego w samym mieście Leszno wyniósł 74,8%, co pokazuje, że gmina Rydzyna (74,5%) osiągnęła niemal identyczny rezultat jak ośrodek miejski.

Co warto wiedzieć o danych?

Prezentowane wyniki dotyczą sesji głównej egzaminu ósmoklasisty 2026 i obejmują arkusze standardowe. W statystykach uwzględniono laureatów i finalistów, natomiast dane nie obejmują obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po wybuchu wojny w lutym 2022 roku.

Region leszczyński po raz kolejny udowadnia, że mniejsze ośrodki i gminy wiejskie potrafią stworzyć warunki do nauki na poziomie dorównującym największym miastom w Wielkopolsce. Szczególne gratulacje należą się ósmoklasistom z Osiecznej, którzy zdominowali tegoroczne zestawienie w dwóch z trzech kluczowych przedmiotów.