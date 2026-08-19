Na gościnnych występach okradł kościół w Rawiczu [FILM]

Joanna Haliasz
2026-08-19 14:59

Mieszkaniec powiatu kętrzyńskiego włamał się skarbony w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Rawiczu. Nie była to jego pierwsza kradzież, podobnej dopuścił się w Poznaniu.

Nagranie z monitoringu ukazujące postać w kościele w Rawiczu. O kradzieży ze skarbony przeczytasz na Eska Leszno.
Autor: KPP Rawicz/ Archiwum prywatne

Kradzież w świątyni

Mężczyzna został zatrzymany przez mundurowych z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, gdzie dokonał podobnego przestępstwa. 

- 8 sierpnia 34-letni mieszkaniec powiatu kętrzyńskiego, dokonał włamania do skarbony kościelnej po czym ukradł z niej co najmniej 800 złotych. Jak ustalili policjanci KPP w Rawiczu to nie pierwsza taka kradzież na koncie mężczyzny. To pokazuje, że mężczyzna działał w warunkach recydywy - informuje Beata Jarczewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu.

Moment kradzieży zarejestrowały kościelne kamery. 

34-latek usłyszał już zarzuty kradzieży z włamaniem. Za swoje czyny odpowie przed sądem, który z związku z recydywą może orzec surowszy wyrok, nawet 15 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze sprawdzają, czy złodziej nie popełnił podobnych przestępstw również w innych kościołach. 

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