Na gościnnych występach okradł kościół w Rawiczu [FILM]

Kradzież w świątyni

Mężczyzna został zatrzymany przez mundurowych z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, gdzie dokonał podobnego przestępstwa.

- 8 sierpnia 34-letni mieszkaniec powiatu kętrzyńskiego, dokonał włamania do skarbony kościelnej po czym ukradł z niej co najmniej 800 złotych. Jak ustalili policjanci KPP w Rawiczu to nie pierwsza taka kradzież na koncie mężczyzny. To pokazuje, że mężczyzna działał w warunkach recydywy - informuje Beata Jarczewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu.

Moment kradzieży zarejestrowały kościelne kamery.

34-latek usłyszał już zarzuty kradzieży z włamaniem. Za swoje czyny odpowie przed sądem, który z związku z recydywą może orzec surowszy wyrok, nawet 15 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze sprawdzają, czy złodziej nie popełnił podobnych przestępstw również w innych kościołach.