Areszt dla stalkera z powiatu gostyńskiego. Za nękanie byłej partnerki

Bo chciał kolejną szansę

Sprawą uporczywego nękania zajmowali się policjanci gostyńskiej "dochodzeniówki". Stalker prześladował kobietę i jej bliskich przez kilka miesięcy.

- 46-latek przez trzy miesiące wielokrotnie i uporczywie kontaktował się z byłą partnerką. Wysyłał setki wiadomości na jej pocztę elektroniczną, telefonował oraz przesyłał wiadomości tekstowe. W korespondencji prosił kobietę o kolejną szansę i szantażował ją emocjonalnie. Mężczyzna nachodził kobietę w miejscu jej zamieszkania oraz na ogródkach działkowych. Wielokrotnie czekał na nią przed jej domem. Kontaktował się także z rodziną i znajomymi pokrzywdzonej. Telefonował do nich, wypytywał o kobietę oraz prosił o przekazywanie jej wiadomości - mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Mężczyzna sam wcześniej przekreślił swoje szanse na wspólne życie z kobietą.

- Kilka miesięcy wcześniej mężczyzna usłyszał zarzut stosowania przemocy domowej wobec partnerki. Wówczas wobec mężczyzny został zastosowany zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej oraz nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania - informuje M. Curyk.

Gehennę nękanej kobiety przerwali policjanci. W miniony poniedziałek (10 sierpnia) mężczyzna został zatrzymany przez policję. 46-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut uporczywego nękania - "Jego zachowanie wzbudziło u pokrzywdzonej poczucie zagrożenia i udręczenia oraz istotnie naruszyło jej prywatność". Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Za przestępstwo stalkingu grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

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