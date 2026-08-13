Wymienił na lepszy i wmawiał wszystkim, że kupił. 15-latek z Leszna odpowie za kradzież roweru

Joanna Haliasz
2026-08-13 10:09

Do zdarzenia doszło nad jeziorem w Osiecznej. Niezabezpieczony rower przy stojaku pod drzewem wpadł w oko 15-latkowi. Chłopak bez żadnych skrupułów go zabrał.

Dwa rowery stojące na ziemi o zachodzie słońca. O kradzieży roweru w Osiecznej przeczytasz na Eska Leszno.
Autor: Pexels.com zdj. ilustracyjne

Zamienił na lepszy model

Wszystko wydarzyło się pod koniec lipca na terenie rekreacyjnym nad jeziorem w Osiecznej. Właściciel pozostawił swój jednoślad o wartości 3 tys. złotych przy stojakach rowerowych pod drzewem. Rower nie był w żaden sposób zabezpieczony, co nie umknęło uwadze 15-letniego mieszkańca Leszna. 

- Młody człowiek przyjechał nad jezioro własnym jednośladem. Kiedy przyszedł po własny rower, by wrócić do domu zauważył pozostawiony bez opieki rower. Uznał, że wygląda on znacznie lepiej od jego własnego i postanowił go zabrać. Aby uniknąć podejrzeń ze strony opiekunów i znajomych, a w dalszej kolejności policji, nieletni wmawiał wszystkim, że nowy jednoślad zakupił na jednym z popularnych portali internetowych - mówi Anna Stelmaszczyk z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Kłamstwo ma krótkie nocy i prawda szybko wyszła na jaw. Nastolatka na kradzionym rowerze zauważyli koledzy prawowitego właściciela i powiadomili o tym policję.  

Policjanci zajmujący się sprawą szybko ustalili miejsce pobytu nastolatka oraz odzyskali mienie, które trafiło już do rąk właściciela. 15- latek usłyszał zarzuty dokonania kradzieży i przyznał się do zarzucanego mu czynu - mówi A. Stelmaszczyk.

Sprawą młodego złodzieja zajmie się sąd rodzinny i nieletnich.

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