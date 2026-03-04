Arsenał w lesie koło Leszna. Saperzy wywozili go na raty [ZDJĘCIA]

Tyle przez tyle lat niezauważone?

Niecodziennego odkrycia w lesie w pobliżu miejscowości Gronówko dokonał przypadkowy spacerowicz. O wszystkim powiadomił policję, a policjanci 4. Głogowski Batalion Inżynieryjny w ramach, którego funkcjonuje Patrol Saperski.

- Od tej pory, w dzień i w nocy, policjanci zabezpieczali teren przed osobami postronnymi – mówi Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

To był prawdziwy arsenał.

- Pociski artyleryjskie w ilości ponad 60 sztuk oraz około 50 kg prochu pochodzącego prawdopodobnie z czasów II wojny światowej znajdowały się w tzw. rowie powybuchowym – mówi M. Żymełka.

Materiały wybuchowe wywieziono w kilku transportach.

10. Piknik Militarny w Zamku w Rydzynie koło Leszna