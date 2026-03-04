Intensywne prace na placu budowy

Obecnie na terenie obiektu prowadzone są zaawansowane roboty budowlane i instalacyjne. Wykonawca, firma Adamietz, realizuje budowę nowego modułu sal branżowych oraz termomodernizację istniejącej części budynku. W obiekcie montowane są nowoczesne instalacje techniczne, a w kolejnych etapach sukcesywnie wymieniane będą okna oraz posadzki.

Inwestycja nie ogranicza się tylko do murów budynku – zaplanowano również kompleksowe zagospodarowanie terenu, w tym budowę nowych ciągów pieszych, ogrodzenia oraz elementów małej architektury.

Nowoczesne pracownie dla 2 tysięcy uczniów

Głównym celem rozbudowy jest stworzenie specjalistycznej bazy dydaktycznej, odpowiadającej realnym potrzebom współczesnego rynku pracy. W nowej części CKZiU powstaną nowoczesne pracownie, m.in.:

informatyczna i mechatroniczna,

robotyki, automatyki i elektroniki,

energii odnawialnej i instalacji sanitarnych,

obrabiarek oraz samochodowa,

usług fryzjerskich.

Z nowoczesnej i w pełni dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami przestrzeni korzystać będzie ponad 2 tysiące uczniów rocznie. Będą to przede wszystkim wychowankowie Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół nr 4 oraz Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie.

Kluczowa inwestycja z unijnym wsparciem

Realizacja tak ogromnego zadania jest możliwa dzięki znacznemu wsparciu zewnętrznemu. Z całkowitej kwoty blisko 26 mln zł, ponad 19 mln zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Finał prac przewidziany jest na luty 2027 roku. Po zakończeniu inwestycji Leszno zyska jeden z najnowocześniejszych ośrodków kształcenia praktycznego w regionie, co znacząco wzmocni potencjał edukacyjny i gospodarczy miasta.

