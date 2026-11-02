Nietypowe zajęcie babci i wnuczki

Do zdarzenia doszło pod koniec sierpnia br.

- W ciągu tych dwóch dni kobiety czterokrotnie wspólnie dokonały kradzieży w sklepach tej samej sieci handlowej, na terenie Kościana i Kiełczewa. Ich głównym celem były perfumy, które zabierały z półek i ukrywały w torebce. Następnie wychodziły ze sklepu, nie uiszczając należności za towar. Łączna wartość skradzionych produktów została oszacowana na 1015 złotych – mówi Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.

Kradzieże zarejestrował sklepowy monitoring. Ustalenie, kim są zarejestrowane na nagraniach kobiety zajęło mundurowym trochę czasu.

- Okazało się, że za kradzieżami stały 76-letnia kobieta i jej 29-letnia wnuczka – mówi J. Lemański.

W piątek (30 października) obie panie usłyszały zarzuty przestępstwa kradzieży dokonanego w tzw. czynie ciągłym. Za ten czyn grozi surowsza kara niż za wykroczenie – nawet do 5 lat więzienia.