Problem, który wymaga natychmiastowej reakcji

Ograniczona liczba publicznych szaletów była dotąd dużym utrudnieniem dla wielu mieszkańców, zwłaszcza osób starszych, niepełnosprawnych oraz rodzin z dziećmi. Dotychczasowa infrastruktura sanitarna w mieście okazuje się niewystarczająca, a toalety istniejące przy rynkach nie zawsze odpowiadają potrzebom użytkowników lub mają ograniczone godziny otwarcia. Podczas ostatniego spotkania z mieszkańcami w Miejskiej Bibliotece Publicznej władze Leszna zadeklarowały, że rozwiązanie tego problemu będzie jednym z priorytetów samorządu.

Estetyczne moduły w parkach i przy cmentarzach

Jak zapowiada prezydent Grzegorz Rusiecki, miasto odchodzi od myślenia o prowizorycznych rozwiązaniach i stawia na nowoczesne, estetyczne obiekty modułowe. Wśród głównych lokalizacji, w których w pierwszej kolejności mogłyby pojawić się nowe toalety, wymieniane są Park im. Leszczyńskich Satyryków, Park Jonstona oraz rejon cmentarzy.

– Jeżeli chodzi o szalety, na pewno takich miejsc toaletowych, być może modułowych, takich ładnych, żeby to nie były takie toi-toie, tylko faktycznie jakieś ładne przestrzenie, które też wzbogacą wygląd przestrzeni publicznej – czy to jest Park im. Leszczyńskich Satyryków, czy to są przestrzenie właśnie w takich miejscach, jak cmentarz parafialny czy komunalny, czy jeszcze inne parki, być może również Park Jonstona – to trzeba rzeczywiście pomyśleć – mówi prezydent Grzegorz Rusiecki.

Na obecnym etapie samorząd analizuje optymalne punkty i przygotowuje koncepcje formalne, by w kolejnych krokach przejść do realizacji i montażu nowych obiektów w przestrzeni miejskiej.