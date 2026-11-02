Piesza na ekspresówce

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę (31 października), po godz. 20:00. Kościańscy mundurowi otrzymali zgłoszenie, że po drodze ekspresowej S5 idzie piesza. Kobieta szła poboczem drogi prowadzącej w kierunku Poznania. Była przy zjeździe w Głuchowie.

- Policjanci interweniowali na drodze ekspresowej S5 wobec 58-letniej kobiety, która znalazła się na trasie, po której nie powinna się poruszać. Jak się okazało, kobieta przyjechała z Poznania, aby odwiedzić groby najbliższych w miejscowości Modrze. W drodze powrotnej zabłądziła i nie wiedziała, jak wrócić do domu – mówi Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.

Mundurowi pouczyli 58-latkę i podwieźli ją na dworzec kolejowy w Czempiniu. Stamtąd kobieta bezpiecznie i spokojnie wróciła pociągiem do Poznania.

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