Berliński mistrz i angielska baśń w powiecie gostyńskim

Gdy po raz pierwszy widzi się tę budowlę, trudno uwierzyć, że znajduje się w niewielkiej polskiej wsi. Rokosowo zachwyca neogotycką rezydencją pałacową, uważaną za jedno z najwybitniejszych dzieł neogotyku angielskiego w regionie. Za tym projektem stoi wybitny pruski architekt Friedrich August Stüler, który zaprojektował m.in. słynne Muzeum Nowe i Starą Galerię Narodową w Berlinie.

Wnętrza budowli do dziś olśniewają wyrafinowanym detalem:

Westybul charakteryzuje się sklepieniem krzyżowym wspartym na korynckich kolumnach.

charakteryzuje się sklepieniem krzyżowym wspartym na korynckich kolumnach. Sala balowa zdobiona jest malowidłami wychwalającymi sielskie, wiejskie życie.

zdobiona jest malowidłami wychwalającymi sielskie, wiejskie życie. Dziesięciohektarowy, zabytkowy park otaczający posiadłość stanowi idealne miejsce na romantyczny spacer.

Turyści często zastanawiają się, czy obiekt jest zamkiem, czy pałacem. Choć posiada baszty, wieże i fosę, nigdy nie pełnił funkcji obronnych. Fosa ma charakter dekoracyjny i stanowi pamiątkę po dawnej renesansowej fortalicji. Dziś historycy określają go mianem neogotyckiej rezydencji pałacowej, choć używanie obu nazw nie jest błędem.

Tragiczny los pomysłodawczyni i brakująca sypialnia

Choć zamek kojarzy się z potęgą wielkich rodów, jego budowa rozpoczęła się od ogromnego dramatu. Główną inicjatorką powstania tej romantycznej siedziby była Karolina z hrabiów Wodzickich, żona Józefa Mycielskiego. Z pasją nanosiła ona poprawki na plany architektoniczne, marząc o swoim idealnym gniazdku.

Karolina nie dożyła jednak ukończenia prac. Zmarła nagle w Warszawie w 1849 roku podczas szalejącej epidemii cholery. Gdy przyjrzymy się XIX-wiecznym dokumentom zamku, odkryjemy intrygujący i smutny szczegół: w planach rezydencji próżno szukać sypialni pani domu (buduaru). Budowę kończono w pośpiechu z myślą o samotnym, pogrążonym w żałobie wdowcu.

Sami zobaczcie jak piękny jest Zamek w Rokosowie

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Mroczne sekrety i legendy, od których cierpnie skóra

Wraz z zachodem słońca w zamkowych korytarzach budzą się dawne opowieści. Świadkowie i lokalni mieszkańcy twierdzą, że nocami w zakamarkach pałacu można dostrzec postać pięknej kobiety w eleganckiej sukni. Ludzie wierzą, że to duch Karoliny, która po śmierci powróciła do miejsca, w którym nie było jej dane zamieszkać za życia.

To jednak dopiero początek mrocznych historii, które krążą wokół posiadłości:

Zamurowana żona: Według mrożącej krew w żyłach legendy jeden z dawnych, ekscentrycznych właścicieli ukarał swoją małżonkę, zamurowując ją żywcem w sekretnej komnacie.

Według mrożącej krew w żyłach legendy jeden z dawnych, ekscentrycznych właścicieli ukarał swoją małżonkę, zamurowując ją żywcem w sekretnej komnacie. Tragiczna miłość u Czartoryskich: Gdy w 1867 roku zamek przeszedł w ręce rodu Czartoryskich, rozegrał się tu kolejny dramat. Jedna z młodych panien zakochała się bez pamięci w kupcu. Rodzina kategorycznie sprzeciwiła się temu związkowi, a zrozpaczona dziewczyna miała odebrać sobie życie.

Gdy w 1867 roku zamek przeszedł w ręce rodu Czartoryskich, rozegrał się tu kolejny dramat. Jedna z młodych panien zakochała się bez pamięci w kupcu. Rodzina kategorycznie sprzeciwiła się temu związkowi, a zrozpaczona dziewczyna miała odebrać sobie życie. Tajemnicze przejście: W jednej z zamkowych sypialni odkryto rzekomo ukryte, zamaskowane przejście prowadzące prosto do głębokich, podziemnych lochów.

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Nowe życie zamku – atrakcja dostępna dla każdego

Po trudnych latach powojennych, gdy w majątku działał między innymi PGR, zamek przeszedł spektakularną metamorfozę. Dzięki kompleksowej rewitalizacji finansowanej ze środków unijnych obiekt odzyskał dawny blask. Od 2023 roku miejsce to funkcjonuje pod oficjalną nazwą Zamek Wielkopolski i jest otwarte dla zwiedzających.Na turystów czeka tu wiele atrakcji:

Pokoje gościnne i apartamenty , w których można przenocować i na własnej skórze przekonać się, czy legendy o duchach są prawdziwe.

, w których można przenocować i na własnej skórze przekonać się, czy legendy o duchach są prawdziwe. Klimatyczna kawiarnia idealna na odpoczynek po spacerze.

idealna na odpoczynek po spacerze. Widowiskowe zawody jeździeckie Rokosowo Horse Show.

jeździeckie Rokosowo Horse Show. Unikalny Znaczek Turystyczny o numerze 1400 przygotowany dla kolekcjonerów.

Zamek w Rokosowie to doskonały kierunek na weekendowy wypad, łączący światowej klasy architekturę z dreszczykiem emocji.