Będą podlewać zieleń wokół SP nr 4 w Lesznie deszczówką

Dla środowiska

Instalacja do nawadniania terenów wokół Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie zbierać będzie wodę deszczową i roztopową z dachów budynków szkoły i sali sportowej o łącznej powierzchni 2900 m kwadr. Szacuje się, że w ciągu roku będzie w stanie zmagazynować ponad 16 tys. m sześć. wody.

- Woda będzie gromadzona w 9 podziemnych zbiornikach i wykorzystywana do nawadniania ponad 5 tys. m2 terenu wokół szkoły – informuje mówi Bernadeta Szalewska-Konieczna, zastępca naczelnika Wydziału Infrastruktury Urzędu Miasta Leszna. – To spory teren zielony i obecnie trudno zadbać o jego właściwe nawodnienie. Ponadto, dzięki gromadzeniu deszczówki, uda się ograniczyć pobór wody uzdatnionej do spożycia.

Pieniądze pochodzą ze środków Województwa Wielkopolskiego z programu pn. „Deszczówka”, Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Umowa o dofinansowaniu między prezydentem Leszna a urzędem podpisana została w miniony piątek (24 lipca). Wartość całego zadania wynosi blisko 150 tys. złotych, z czego wartość dofinansowania to 150 tys. złotych.

Miasto posiada już niezbędną dokumentację projektową i przygotowuje się do przetargu na realizację inwestycji.

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