Zaniepokojeni losem psiaków

Do zdarzenia doszło wczoraj (20 października) na jednej z leszczyńskich posesji.

- Straż Miejska w Lesznie po otrzymaniu zgłoszenia od mieszkańców interweniowała na jednej z posesji, skąd ze względu na zły stan fizyczny i rażące zaniedbania decyzją straży miejskiej odebrano dwa psy. Zwierzęta trafiły już pod opiekę weterynarza oraz schroniska, gdzie przechodzą niezbędne badania i leczenia – poinformował Dominik Sadowski, komendant Straży Miejskiej w Lesznie.

Wobec ok. 70 letniej właścicielki psów wszczęte zostało postępowanie wyjaśniające.

W interwencji uczestniczyli także leszczyńscy policjanci, którzy zabezpieczali miejsce zdarzenia i wspierała działania strażników.

- Dziękujemy mieszkańcom za czujność – pamiętajcie, że los zwierząt nie jest nam obojętny! Reagujcie zawsze, gdy dzieje się im krzywda - apelują strażnicy miejscy w mediach społecznościowych.

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