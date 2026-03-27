„Bejba” w Święciechowie! Blanka drugą gwiazdą Dni Powiatu Leszczyńskiego

Tomasz Szymlet
2026-03-27 11:32

To będzie prawdziwe uderzenie popowej energii. Po ogłoszeniu występu legendy polskiego rocka, zespołu Kombii, organizatorzy Dni Powiatu Leszczyńskiego 2026 odkrywają kolejne karty. Na scenie w Święciechowie wystąpi Blanka – artystka, która swoim hitem „Solo” podbiła Eurowizję i stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny muzycznej ostatnich lat.

Autor: Blanka/ Materiały prasowe

„Solo” i Kombii na jednej scenie

Do ogłoszonego wcześniej występu formacji Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka dołącza autorka radiowych hitów, która w Internecie bije rekordy popularności. Blanka, znana szerokiej publiczności z viralowego „Solo” oraz charakterystycznego „Bejba”, ma przyciągnąć do Święciechowa przede wszystkim młodszą część publiczności. Zestawienie rockowych klasyków Kombii z nowoczesnym, tanecznym popem Blanki to wyraźny sygnał, że powiat stawia na różnorodność i chce trafić w gusta międzypokoleniowe.

Muzyczne lato w Święciechowie

Główny koncert Dni Powiatu Leszczyńskiego zaplanowano na 8 sierpnia 2026 roku. Wybór Święciechowa jako gospodarza tegorocznej imprezy to kontynuacja tradycji wędrowania święta powiatu po różnych gminach regionu – po ubiegłorocznym sukcesie Dżemu we Włoszakowicach, poprzeczka zawisła wysoko. Organizatorzy spodziewają się, że obecność dwóch tak silnych marek muzycznych wypełni teren koncertowy do ostatniego miejsca, czyniąc sierpniowe wydarzenie jednym z największych plenerowych imprez tegorocznego lata w okolicach Leszna.

