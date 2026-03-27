Pomost do tytułu technika i na studia

Powołanie nowej placówki to bezpośrednia odpowiedź na potrzeby uczniów i ich rodziców, którzy coraz częściej szukają elastycznych ścieżek kształcenia. Branżowa Szkoła II stopnia nr 3 umożliwi kontynuację nauki w systemie, który łączy teorię z praktyką w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Najważniejsze korzyści dla uczniów to:

Dyplom technika: Po zdaniu egzaminu zawodowego absolwent uzyskuje wykształcenie na poziomie technikum.

Matura i studia: Szkoła przygotowuje do egzaminu dojrzałości, co otwiera drogę do dalszej edukacji na uczelniach wyższych.

Lepszy start na rynku pracy: Wykształcenie zawodowe na wyższym poziomie jest niezwykle cenione przez pracodawców.

Szkoła z "zielonym światłem" od Kuratora

Inicjatywa utworzenia nowej szkoły zyskała już pełną aprobatę władz oświatowych. Jak poinformował naczelnik wydziału edukacji, Robert Fryz, 9 marca 2026 roku Wielkopolski Kurator Oświaty wydał pozytywną opinię w sprawie włączenia nowej placówki do Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych im. Synów Pułku w Lesznie.

„Wykształcenie zawodowe na poziomie technika otwiera nowe możliwości na rynku pracy i wpisuje się w oczekiwania uczniów i rodziców” – podkreślił podczas sesji Robert Fryz.

Dlaczego to ważne dla Leszna?

Rozwój szkół branżowych II stopnia to kluczowy element wzmacniania lokalnej gospodarki. Dzięki temu Leszno będzie kształcić wysoko wykwalifikowane kadry, które od razu po zakończeniu nauki mogą zasilić lokalne firmy budowlane, rolnicze i techniczne, posiadając jednocześnie pełne wykształcenie średnie.

Jakub Kamiński po meczu 26.03.2026