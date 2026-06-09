Mieszkańcy Leszna z uwagą śledzą postępy prac przy modernizacji legendarnego basenu. Podczas ostatniego spotkania na placu budowy przedstawiciele miasta i wykonawcy pokazali, że inwestycja weszła w fazę, w której widać już docelowy rozmach inwestycji.

Przełom na placu budowy. „To już nie jest tylko projekt i wizualizacja”

Najważniejszą zmianą, którą widać gołym okiem, jest zamknięcie bryły budynku. Jak podkreśla Izabela Czwojdrak, pełnomocnik prezydenta do spraw modernizacji pływalni: „To już nie jest tylko projekt i wizualizacja. To już jest realny obiekt, który można zobaczyć i poczuć”.

Obecnie prace przeniosły się do wnętrza, a goście po raz pierwszy mogli skorzystać z nowo wybudowanych schodów, które w przyszłości będą głównym traktem komunikacyjnym dla tysięcy gości. Choć prezydent Grzegorz Rusiecki zauważył, że postęp prac jest ogromny i wewnątrz nie czuć już otwartej przestrzeni budowy, to właśnie realność konstrukcji robi największe wrażenie.

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Ponad 97 milionów złotych na nową jakość. Co znajdziemy w środku?

Skala modernizacji jest gigantyczna – całkowity koszt to ponad 97 milionów złotych. Za te pieniądze powstaje obiekt o standardach XXI wieku. Sercem pływalni będzie główna niecka wykonana ze stali nierdzewnej o głębokości od 1,40 m do 1,80 m.

Wśród największych atrakcji, które już teraz „można zdradzić”, znajdą się:

Leniwa rzeka i huśtawka wodna w basenie dla starszych dzieci.

w basenie dla starszych dzieci. Brodzik dla najmłodszych z czterema atrakcjami nawiązującymi do tożsamości i tradycji Leszna.

nawiązującymi do tożsamości i tradycji Leszna. Strefa relaksu z czterema wannami z hydromasażem oraz basenem solankowym o powierzchni 24 m².

oraz basenem solankowym o powierzchni 24 m². Saunarium jako „koń napędowy” obiektu

jako „koń napędowy” obiektu Dwie zjeżdżalnie, jedna typu anakonda, druga szeroka, rodzinna

Władze Leszna mają ambitny plan, by nowy Akwawit zarabiał na swoje utrzymanie. Kluczem do sukcesu ma być nowoczesne saunarium. „Chcemy, żeby ta strefa była głównym koniem napędowym do zarabiania, żeby utrzymać ten obiekt" – tłumaczy Izabela Czwojdrak.

W planach są nie tylko regularne seanse, ale także weekendowe imprezy saunowe. Docelowo na zewnątrz ma powstać potężna sauna mogąca pomieścić nawet 100 osób jednocześnie.

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Kiedy otwarcie? 30 czerwca to dopiero początek

Zgodnie z planem, prace budowlane mają zakończyć się 30 czerwca 2025 roku. Jednak mieszkańcy muszą uzbroić się w odrobinę cierpliwości. „To, że inwestycja zakończy się 30 czerwca, nie oznacza, że jeszcze 1 lipca od razu basen będzie oddany do użytku” – zaznacza prezydent Rusiecki.

Przed otwarciem konieczne będą rozruchy technologiczne oraz skompletowanie i przeszkolenie załogi, w tym ratowników i personelu technicznego. Obiekt ma być przygotowany na przyjęcie od 1000 do 1200 osób jednocześnie. Aby ułatwić im dostęp, miasto modernizuje również okoliczną infrastrukturę drogową i parkingową przy ulicach Wolińskiej i Wyszyńskiego