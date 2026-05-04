Decyzja o stworzeniu specjalnego miejsca dla psów wynikała z sygnałów płynących od samych turystów. Jak zauważają władze ośrodka, nie wszyscy wypoczywający nad jeziorem czuli się komfortowo w bezpośrednim sąsiedztwie czworonogów. Aby unormować tę sytuację, zdecydowano się na stworzenie infrastruktury dedykowanej właścicielom psów.

Bezpieczny wybieg i naturalna bariera

Kluczowym elementem nowej inwestycji jest ogrodzony wybieg, który pozwala na bezpieczne puszczenie psa ze smyczy. Obok niego powstaje przestrzeń rekreacyjna, gdzie właściciele mogą wypoczywać razem ze swoimi pupilami.

Arkadiusz Szymczak, kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach, tak tłumaczy ideę tego miejsca:

"Postanowiliśmy stworzyć takie miejsce, wybieg dla psów, gdzie będzie można podejść z czworonogiem i bezpiecznie go wypuścić. Jest on oczywiście zamykany. Obok chcemy stworzyć także przestrzeń dla osób, które będą mogły tam plażować razem ze swoimi czworonogami".

Lokalizacja nowej strefy nie jest przypadkowa. Znajduje się ona z dala od najbardziej zatłoczonej plaży głównej na Pudełkowie, co ma zapewnić komfort obu grupom wypoczywających.

"Jest usytuowana w miejscu, gdzie dookoła mamy drzewa, więc myślę, że będzie to naturalna bariera" – zaznacza Arkadiusz Szymczak.

Gdzie znaleźć plażę dla psów w Boszkowie?

Miejsce to jest dedykowane osobom z psami, choć – jak podkreślają zarządcy – mogą tam przebywać również inni turyści, o ile nie przeszkadza im obecność zwierząt. W kwestii kąpieli psów w samym jeziorze, kierownik GOSiR odsyła do ogólnych przepisów regulowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.Dla osób nieznających dobrze topografii Boszkowa, odnalezienie plaży nie powinno być trudne. Idąc promenadą od strony Pudełkowa, należy szukać kolejnej małej plaży po prawej stronie. W mapach Google miejsce to jest oznaczone roboczo jako „plaża numer 2”.

