Setka zawodników na torze

Zmagania rozpoczęły się w piątek 1 maja i trwały do niedzieli 3 maja. W mistrzostwach wystartowało 21 drużyn, głównie z Polski i Wielkiej Brytanii, gdzie speedrower jest najbardziej popularny. Pierwsze dwa dni to były eliminacje, a ostatniego półfinały i finały zawodów.

- Dziś są największe emocje. Już ten pierwszy mecz półfinałowy rozstrzygały się w ostatnim wyścigu. Mamy 15 zespołów klubowych, głównie z wielkiej Brytanii i Polski, do tego 6 drużyn kobiecych, w sumie ponad 100 zawodników – mówił w trakcie niedzielnych rozgrywek Łukasz Rajewski, prezes LKS Szawer Leszno. – Mistrzostwa odbywają się w cyklu dwuletnim. Zawodnicy walczą o miano najlepszej klubowej drużyny w Europie.

Z tytułem Mistrza Europy Drużyn Klubowych wyjechała z Leszna ekipa Sitodruk Omega Ostrów Wlkp., która zdobyła podczas zawodów 53 punkty. Drugie miejsce, różnicą zaledwie jednego punktu, zajął TSŻ Kancelaria Pietrusińśki Toruń (52 punkty), a trzecie – Great Blackemham (50 punktów).

LKS Szawer Leszno zajął czwarte miejsce z dorobkiem 42 punktów. Drużynę reprezentowali: Filip Balcer (6 pkt.), Jakub Ignyś (11), Mateusz Ludwiczak (1), Piotr Jamroszczyk (9) i Patryk Kriger (15).

Gospodarze mieli za to największy doping. Zza wielkiego baneru "Szawer po mistrza" głośno kibicowała im przy akompaniamencie bębna grupa kilkudziesięciu młodych sympatyków klubu.