Decyzja zapadła po wnikliwej ocenie 10 prac, które spełniły wymogi formalne. Jury, złożone z wybitnych ekspertów w dziedzinie rzeźby, architektury oraz przedstawicieli rodziny patrona, postawiło na projekt, który łączy w sobie nowoczesną formę z głębokim przesłaniem.

Kto wygrał konkurs? Oto zwycięskie projekty

Największe uznanie w oczach komisji zdobyła praca zatytułowana „FERMENT” – SIŁA W DZIAŁANIU.

I Nagroda: Robert Pigoń – Zwycięski projekt został doceniony za to, że w sposób nieoczywisty, a zarazem czytelny, oddaje ducha i etos dr. Stefana Grysa. Eksperci podkreślili, że instalacja harmonijnie wpisuje się w otoczenie pływalni i cechuje się wysoką trwałością materiałową.

II Nagroda: Paweł Gostomski – Autor postawił na klasyczną formę popiersia połączoną ze spójnością architektoniczną obiektu, co jury uznało za niezwykle estetyczne i funkcjonalne rozwiązanie.

Wyróżnienie: dr Krzysztof Krzysztof – Doceniony za unikatowy charakter zaproponowanej wizji artystycznej.

Dlaczego dr Stefan Grys?

Konkurs jest kluczowym elementem działań miasta na rzecz upamiętnienia dr. Stefana Grysa, postaci nierozerwalnie związanej z historią Leszna i sukcesem „Akwawitu”. Nowa forma przestrzenna ma nie tylko dekorować, ale przede wszystkim nieść czytelny przekaz o dorobku patrona.

Kiedy zobaczymy instalację?

Instalacja ma zostać zlokalizowana w przestrzeni publicznej bezpośrednio przed modernizowaną Pływalnią „Akwawit”, stanowiąc dopełnienie trwającej inwestycji. Wybór projektu „FERMENT” ma być zapowiedzią nowej jakości w przestrzeni Leszna – instalacja ta ma łączyć walory artystyczne z realnością wykonania, co gwarantuje, że projekt szybko wyjdzie z fazy planów do realizacji.

