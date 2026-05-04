Tak będzie wyglądać nowa wizytówka Leszna. „FERMENT” przed Pływalnią Akwawit!

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-05-04 10:31

Znamy już wyniki głośnego konkursu na instalację artystyczną, która upamiętni dr. Stefana Grysa. Przed modernizowaną Pływalnią „Akwawit” stanie wyjątkowa rzeźba, która ma stać się nowym symbolem tej przestrzeni

Prace konkursowe pomnika dr. Stefana Grysa
Prace konkursowe pomnika dr. Stefana Grysa Prace konkursowe pomnika dr. Stefana Grysa Prace konkursowe pomnika dr. Stefana Grysa Prace konkursowe pomnika dr. Stefana Grysa
Galeria zdjęć 6

Decyzja zapadła po wnikliwej ocenie 10 prac, które spełniły wymogi formalne. Jury, złożone z wybitnych ekspertów w dziedzinie rzeźby, architektury oraz przedstawicieli rodziny patrona, postawiło na projekt, który łączy w sobie nowoczesną formę z głębokim przesłaniem.

Kto wygrał konkurs? Oto zwycięskie projekty

Największe uznanie w oczach komisji zdobyła praca zatytułowana „FERMENT” – SIŁA W DZIAŁANIU.

  • I Nagroda: Robert Pigoń – Zwycięski projekt został doceniony za to, że w sposób nieoczywisty, a zarazem czytelny, oddaje ducha i etos dr. Stefana Grysa. Eksperci podkreślili, że instalacja harmonijnie wpisuje się w otoczenie pływalni i cechuje się wysoką trwałością materiałową.
  • II Nagroda: Paweł Gostomski – Autor postawił na klasyczną formę popiersia połączoną ze spójnością architektoniczną obiektu, co jury uznało za niezwykle estetyczne i funkcjonalne rozwiązanie.
  • Wyróżnienie: dr Krzysztof Krzysztof – Doceniony za unikatowy charakter zaproponowanej wizji artystycznej.
Prace konkursowe pomnika dr. Stefana Grysa
Galeria zdjęć 6

Dlaczego dr Stefan Grys?

Konkurs jest kluczowym elementem działań miasta na rzecz upamiętnienia dr. Stefana Grysa, postaci nierozerwalnie związanej z historią Leszna i sukcesem „Akwawitu”. Nowa forma przestrzenna ma nie tylko dekorować, ale przede wszystkim nieść czytelny przekaz o dorobku patrona.

Kiedy zobaczymy instalację?

Instalacja ma zostać zlokalizowana w przestrzeni publicznej bezpośrednio przed modernizowaną Pływalnią „Akwawit”, stanowiąc dopełnienie trwającej inwestycji. Wybór projektu „FERMENT” ma być zapowiedzią nowej jakości w przestrzeni Leszna – instalacja ta ma łączyć walory artystyczne z realnością wykonania, co gwarantuje, że projekt szybko wyjdzie z fazy planów do realizacji.

Polecany artykuł:

Nowy Akwawit nabiera kształtów. Dach już gotowy, czas na wnętrza
Jak zmieni się basen "Akwawit" po remoncie?
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Dasz radę po majówce wykręcić 8/10?
Pytanie 1 z 10
Sardynia to wyspa: