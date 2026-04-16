Z jeziora na komendę

Mężczyźni w wieku 51 i 67 lat zostali zatrzymani przez Państwową Straż Rybacką w minioną sobotę późnym wieczorem. Informowaliśmy o tym TUTAJ. Strażnicy zauważyli ich na jeziorze i ujęli zaraz po dopłynięciu do brzegu Jeziora Wojnowickiego. Łowili ryby na 200-metrowej długości sieć, rozciągnięta na całą szerokość akwenu. Mężczyźni zostali przekazani policji.

- Zatrzymani trafili do policyjnego aresztu, a następnego dnia usłyszeli zarzut popełnienia przestępstwa nielegalnego połowu ryb z Ustawy o rybactwie śródlądowym. Przyznali się do zarzucanego im czynu oraz wyrazili wolę dobrowolnego poddania się karze. Grozi im kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat - poinformowała Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

W zastawione przez kłusowników sieci złapało się zaledwie kilka ryb, które od razu zostały wypuszczone do wody.