Kłusownicy z gminy Osieczna usłyszeli zarzuty. Grozi im nawet kara więzienia [FILM]

Joanna Haliasz
2026-04-16 10:46

Nawet 2 lata więzienia grożą dwóm mieszkańcom gminy Osieczna. Policja postawiła im zarzuty nielegalnego połowu ryb. Zostali zatrzymani przez Państwową Straż Rybacką w Lesznie w miniony weekend.

Kłusownicy z gminy Osieczna usłyszeli zarzuty. Grozi im nawet kara więzienia [FILM]

Autor: KMP Leszno/PSR Poznań/ Archiwum prywatne

Z jeziora na komendę

Mężczyźni w wieku 51 i 67 lat zostali zatrzymani przez Państwową Straż Rybacką w minioną sobotę późnym wieczorem. Informowaliśmy o tym TUTAJ. Strażnicy zauważyli ich na jeziorze i ujęli zaraz po dopłynięciu do brzegu Jeziora Wojnowickiego. Łowili ryby na 200-metrowej długości sieć, rozciągnięta na całą szerokość akwenu. Mężczyźni zostali przekazani policji.

- Zatrzymani trafili do policyjnego aresztu, a następnego dnia usłyszeli zarzut popełnienia przestępstwa nielegalnego połowu ryb z Ustawy o rybactwie śródlądowym. Przyznali się do zarzucanego im czynu oraz wyrazili wolę dobrowolnego poddania się karze. Grozi im kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat - poinformowała Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie. 

W zastawione przez kłusowników sieci złapało się zaledwie kilka ryb, które od razu zostały wypuszczone do wody.

Polecany artykuł:

Auto przebiło betonową ścianę i wpadło do garażu. Groźna kolizja w Strzelcach W…
QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Miasto, góra czy rzeka/jezioro? Nie łudź się, że to będzie tak proste, jak myślisz
Pytanie 1 z 15
Zacznijmy od Madagaskaru. Antananarywa jest...