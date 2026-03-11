Brawurowa jazda na S5 niedaleko Leszna. Na liczniku 226 km/h! [FILM]

Joanna Haliasz
2026-03-11 11:09

Z taką prędkością jechał bmw 40-latek z Poznania. Mężczyzna stanie przed sądem. Policja przypomina, jakie zagrożenie niesie ze sobą jazda z taką prędkością.

Brawurowa jazda na S5 niedaleko Leszna. Na liczniku 226 km/h!

i

Autor: KMP Leszno/ Archiwum prywatne

Dużo za szybko

Do zdarzenia doszło w miniony poniedziałek, 9 marca na drodze ekspresowej S5.

- Za kierownicą bmw siedział 40-letni mieszkaniec Poznania. Videorejestrator policyjnej grupy „Speed” zarejestrował prędkość z jaką poruszał się kierowca drogą ekspresową s5, w rejonie powiatu rawickiego - 226 km/h! Jechał o 106 km/h za szybko! Teraz sąd wymierzy karę dla 40-letniego kierowcy - mówi Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Im większa prędkość kierowcy tym dramatyczniejsze skutki zdarzeń i mniejsze szanse na ich przeżycie. 

- Droga hamowania rozpędzonego pojazdu znacznie się wydłuża, drastycznie zmniejsza się kontrola nad kierowanym pojazdem. Kierowca jadąc z dużą prędkością ma mniej czasu na dostrzeżenie niebezpieczeństwa na drodze i podjęcie decyzji, zawęża się też jego pole widzenia. Wzrost siły odśrodkowej na łukach i zakrętach prowadzi pojazd do wypchnięcia z drogi. Wraz z wzrastającą prędkością wzrasta energia kinetyczna, co potęguje zniszczenie pojazdów i obrażenia uczestników - przypomina M. Żymełka. 

Policja przypomina, że nadmierna prędkość to główna przyczyna śmiertelnych wypadków drogowych. Odpowiada za blisko 40% najpoważniejszych zdarzeń, w których giną ludzie.

