Byczy Autobus wjeżdża na ulice Leszna. Wyjątkowy projekt Unii i MZK

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-03-31 11:58

Stolica Żużla zyskała nowy, mobilny symbol, który ma przypominać o wielkich sukcesach najbardziej utytułowanego klubu w Polsce. Wspólna inicjatywa Fogo Unii Leszno oraz Miejskiego Zakładu Komunikacji oficjalnie debiutuje w przestrzeni miejskiej, łącząc transport publiczny z dumą z dziewiętnastu tytułów mistrzowskich.

Żużlowe emocje na trasie

Specjalnie oklejony Solaris to prawdziwa gratka dla fanów czarnego sportu, bo jego karoserię zdobią dynamiczne grafiki z wizerunkami zawodników oraz duże, klubowe logotypy. Pojazd został zaprojektowany tak, aby rzucać się w oczy i promować markę Unii Leszno na co dzień, a nie tylko w dni meczowe. 

Pojazd będzie można spotkać na regularnych liniach obsługiwanych przez MZK Leszno, co ma zachęcić mieszkańców do wspólnego celebrowania sportowej tożsamości miasta. „Byczy Autobus” pojawi się w pełnej okazałości również w czwartek, tuż przed rozpoczęciem 76. Memoriału Alfreda Smoczyka. 

Byczy autobus
Polecany artykuł:

Wielkanocna atrakcja wraca na rynek. Koło widokowe znów w Lesznie
Leczył raka generatorami plazmy. Został prawomocnie skazany
Quiz. Polskie piosenki o wiośnie. Komplet punktów tylko dla prawdziwych melomanów
Pytanie 1 z 12
"Wiosna, ach to ty", to jeden z najpopularniejszych utworów o wiośnie. Kto go wykonywał?