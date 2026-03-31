Harmonogram i godziny otwarcia

Jak informuje Izabela Wojciechowska, Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju, konstrukcja powinna zostać uruchomiona już w najbliższą środę, 1 kwietnia. Co ważne, nie jest to primaaprilisowy żart – atrakcja pozostanie w sercu Leszna aż do 19 kwietnia. Koło będzie dostępne dla odwiedzających przez cały tydzień, jednak godziny otwarcia różnią się w zależności od dnia:

Poniedziałek – Czwartek: 12:00 – 21:00

12:00 – 21:00 Piątek : 12:00 – 22:00

: 12:00 – 22:00 Sobota: 11:00 – 22:00

11:00 – 22:00 Niedziela: 11:00 – 21:00

Panorama, jakiej dawno nie było

Choć w Lesznie gościły już podobne instalacje, obecne koło należy do tych większych. Jest to o tyle istotne, że w przyszłym roku planowany jest remont rynku, co stawia pod znakiem zapytania powrót tej atrakcji w najbliższej przyszłości.

"To jest koło pięćdziesięciometrowe, które już u nas było. Nie jest to największe, ale też nie najmniejsze – naprawdę robi wrażenie. Z góry rozpościera się fantastyczny widok nawet poza panoramę miasta" – podkreśla Izabela Wojciechowska.

Bilety i kwestie organizacyjne

Za przejażdżkę wagonikiem zapłacimy odpowiednio 20 złotych za bilet ulgowy oraz 30 złotych za bilet dla osoby dorosłej. Warto zaznaczyć, że instalacja ma charakter typowo komercyjny. Miasto nie ponosi kosztów związanych z jej postawieniem, a wręcz przeciwnie – firma wynajmuje od samorządu powierzchnię rynku pod swoją działalność. Dla Leszna jest to przede wszystkim dodatkowa oferta, która ma przyciągnąć spacerowiczów do centrum miasta w okresie świąteczno-wiosennym.

