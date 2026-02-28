Było czerwone. Potrącenie kierującego hulajnogą w Lesznie [ZDJĘCIA]

Joanna Haliasz
2026-02-28 21:20

Do zdarzenia doszło dziś wieczorem (28 lutego) na Al. Konstytucji 3 Maja w Lesznie, na wysokości galerii handlowej.

Hulajnogą na czerwonym

Do potrącenia doszło ok. godz. 18:00 na jezdni w kierunku Poznania. 

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że na Alei Konstytucji 3 Maja na wysokości galerii handlowej kierujący hulajnogą 22-letni obywatel Ukrainy, jadąc od strony osiedla Rejtana, wjechał na przejazd pieszo-rowerowy nie stosując się do wyświetlanego na sygnalizatorze czerwonego światła, w wyniku czego doprowadził do zderzenia z jadącym od strony Rydzyny pojazdem marki Alfa Romeo, którego kierującym był 21-letni mieszkaniec powiatu górowskiego. Kierujący hulajnogą po tym zdarzeniu trafił do szpitala - mówiła Radiu Eska Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie. 

W wyniku zderzenia obu pojazdów, hulajnoga przemieściła się o kilka metrów do przodu. 

Przyczyny i okoliczności zdarzenia wyjaśniają leszczyńscy policjanci. 

