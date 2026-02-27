„Inwestycja tak ważna dla Leszna i dla Gronowa staje się rzeczywistością” – tymi słowami prezydent Grzegorz Rusiecki potwierdził rozpoczęcie procedury wyłonienia wykonawcy dla jednej z najbardziej wyczekiwanych dróg w mieście. Realizacja projektu ma ruszyć w 2026 roku, a jej zakończenie planowane jest w terminie niespełna dwunastu miesięcy.

Nowa droga, rondo i ścieżki rowerowe

Przetarg zakłada budowę jezdni 7 m szerokiej z 2 pasami ruchu oraz budowę ścieżki pieszo-rowerowej, budowę rond w miejscu skrzyżowań dróg i nasadzenia drzew. Urząd Miasta dysponuje już tak zwanym ZRID-em, czyli specjalnym pozwoleniem na budowę drogi. Na realizację zadania wykonawca będzie miał 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Miasto pozyskało dofinansowanie na realizację inwestycji w wysokości 50% jej wartości.

Szacunkowy koszt całego przedsięwzięcia to 22 miliony złotych.