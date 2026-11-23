Wielki powrót

Kielichy z kościoła św. Jana Chrzciciela w Lesznie zostały wywiezione w głąb Niemiec w 1945 roku. Ich odzyskanie to efekt wieloletnich starań i "prywatnego śledztwa" proboszcza parafii ks. Władysława Marzęckiego, który kilkanaście lat odnalazł miejsce przechowywania naczyń. Do finalizacji powrotu zabytków doszło dzięki zaangażowaniu i wsparciu specjalnej grupy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zajmującej się restytucją dóbr kultury.

Jeden został wykonany przez mistrza poznańskiego Mikołaja Auerhana, który działał w latach 1477-1498. Najprawdopodobniej bracia czescy, którzy w drugiej połowie XVI wieku otrzymali dotąd katolicki kościół św. Mikołaja od Leszczyńskich (którzy też przeszli na wyznanie braci czeskich) w momencie kiedy w połowie wieku XVII wybudowali dla siebie własny kościół (obecny kościół św. Jana w Lesznie) najprawdopodobniej wyposażenie, którego używali przenieśli do kościoła św. Jana. I zapewne wśród tegoż wyposażenia znajdowały się także przedmioty, które wcześniej były ufundowane jeszcze do katolickiej świątyni św. Mikołaja - mówi Kamila Szymańska, dyrektor Muzeum Okręgowego w Lesznie.

Koniec wieloletniego procesu

Powrót kielichów liturgicznych stanowi symboliczne zakończenie trwającego od lat 60. XX wieku procesu scalania rozproszonego w czasie wojny dziedzictwa leszczyńskich Braci Czeskich i parafii ewangelicko-reformowanej.

Są to obiekty wyjątkowej klasy artystycznej. Pragnę zwrócić uwagę na taki niematerialny aspekt. Obiekty tej klasy artystycznej to jest też świadectwo klasy tych, którzy je fundowali. Kogo było stać na to, żeby one stanowiły wyposażenie Kościoła? A więc są bezcennym dziedzictwem kultury i historii dawnego Leszna - zaznacza dyrektor muzeum.

Kiedy można zobaczyć zabytki?

Muzeum Okręgowe w Lesznie udostępni oba kielichy zwiedzającym już jutro (wtorek) od godz. 14:00. Zostaną zaprezentowane w gablocie w ramach wystawy stałej o Lesznie "Na styku światów”.

Ekspozycja potrwa wstępnie do końca miesiąca. Po tym czasie zabytki zostaną czasowo wycofane z wystawy, aby przejść standardową procedurę muzealną: szczegółowe badania, ewidencję oraz prace konserwatorskie, po których ponownie będą wystawione podziwiania.

Wystawa o Lesznie "Na styku światów"