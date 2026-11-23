Gdzie już świeci i co pojawi się na ulicach?

Pierwsze lampki rozbłysły już na ulicy Dworcowej, a dzisiaj trwa montaż na ulicy Słowiańskiej. Na Rynku pojawiły się sznury świetlne na drzewach, a na ulicy Chrobrego zamontowano ozdoby na latarniach. Gotowe są też świetlne sufity z siatek LED na ulicach Brackiej i Wróblewskiego.

Kolejne dekoracje trafią na Rynek, a także na ulice Leszczyńskich, Narutowicza, Łaziebnej i Wolności. W oknach Ratusza pojawią się girlandy z lampkami, a w listopadzie i grudniu świąteczny blask rozświetli ronda Grzybowo, Podwale oraz Żwirki i Wigury, a także Aleje Jana Pawła II i Aleje Konstytucji 3 Maja. Nowością na ulicy Słowiańskiej będą przestrzenne dekoracje w formie korali.

Kiedy rozświetlenie choinki i start jarmarku?

Oficjalne rozświetlenie choinki przy ratuszu zaplanowano na 4 grudnia 2026 roku. Tego samego dnia w Lesznie ruszy również Jarmark Świąteczny.