Inwestycja w pamięć i edukację

Przedłożony projekt uchwały zakłada udzielenie wsparcia finansowego dla Województwa Wielkopolskiego. Jak zaznaczył naczelnika Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Leszna Marcin Kochowicz, kwota 250 tysięcy złotych ma realnie wspomóc powstanie placówki, która godnie upamiętni bohaterów tamtych dni.

„Powstanie Wielkopolskie było jednym z nielicznych zwycięskich zrywów niepodległościowych w historii Polski i stanowi fundament naszej regionalnej tożsamości” – argumentował Kochowicz.

Środki przekazane przez Leszno mają zostać wykorzystane na konkretny cel:

Pozyskanie nowych, cennych eksponatów.

Zabezpieczenie już posiadanych pamiątek historycznych.

Stworzenie nowoczesnej i wartościowej przestrzeni edukacyjnej dla przyszłych pokoleń.

Leszno na mapie powstania

Wsparcie dla poznańskiego muzeum nie jest przypadkowe. Władze miasta podkreślają, że wkład mieszkańców Leszna w wydarzenia z lat 1918-1919 był znaczący i zobowiązuje dzisiejsze pokolenia do dbałości o pamięć historyczną. Muzeum ma być nie tylko „miejscem pamięci”, ale dynamicznym ośrodkiem budowania świadomości regionalnej.

Naczelnik Marcin Kochowicz podkreślił: „To wyraz odpowiedzialności za nasze dziedzictwo oraz realny wkład w inicjatywę o znaczeniu ponadlokalnym”.

Nowa siedziba Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu ma być jedną z najnowocześniejszych placówek tego typu w kraju, łącząc tradycyjne wystawiennictwo z technologiami interaktywnymi, co pozwoli dotrzeć z przekazem historycznym do młodszych odbiorców.

