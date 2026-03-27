Ćwierć miliona złotych z Leszna na nowe muzeum w Poznaniu. Radni poparli budowę wspólnej tożsamości

Tomasz Szymlet
2026-03-27 9:51

Samorząd Leszna oficjalnie dołącza do grona fundatorów nowoczesnej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu. Podczas ostatniej sesji radni zdecydowali o przekazaniu 250 tysięcy złotych na ten cel, podkreślając, że sukces jedynego tak dużego zwycięskiego zrywu niepodległościowego to fundament tożsamości całej Wielkopolski – w tym również mieszkańców Leszna.

Wizualizacja Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919

i

Autor: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości / Materiały prasowe

Inwestycja w pamięć i edukację

Przedłożony projekt uchwały zakłada udzielenie wsparcia finansowego dla Województwa Wielkopolskiego. Jak zaznaczył naczelnika Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Leszna Marcin Kochowicz, kwota 250 tysięcy złotych ma realnie wspomóc powstanie placówki, która godnie upamiętni bohaterów tamtych dni.

„Powstanie Wielkopolskie było jednym z nielicznych zwycięskich zrywów niepodległościowych w historii Polski i stanowi fundament naszej regionalnej tożsamości” – argumentował Kochowicz.

Środki przekazane przez Leszno mają zostać wykorzystane na konkretny cel:

  • Pozyskanie nowych, cennych eksponatów.
  • Zabezpieczenie już posiadanych pamiątek historycznych.
  • Stworzenie nowoczesnej i wartościowej przestrzeni edukacyjnej dla przyszłych pokoleń.

Polecany artykuł:

Puste miejsca w leszczyńskich przedszkolach. Niż demograficzny puka do drzwi sa…

Leszno na mapie powstania

Wsparcie dla poznańskiego muzeum nie jest przypadkowe. Władze miasta podkreślają, że wkład mieszkańców Leszna w wydarzenia z lat 1918-1919 był znaczący i zobowiązuje dzisiejsze pokolenia do dbałości o pamięć historyczną. Muzeum ma być nie tylko „miejscem pamięci”, ale dynamicznym ośrodkiem budowania świadomości regionalnej.

Naczelnik Marcin Kochowicz podkreślił: „To wyraz odpowiedzialności za nasze dziedzictwo oraz realny wkład w inicjatywę o znaczeniu ponadlokalnym”.

Nowa siedziba Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu ma być jedną z najnowocześniejszych placówek tego typu w kraju, łącząc tradycyjne wystawiennictwo z technologiami interaktywnymi, co pozwoli dotrzeć z przekazem historycznym do młodszych odbiorców.

Polityk Polski 2050 pochował syna
QUIZ. Wielkanoc regionalna - Sprawdźcie, czy rozpoznajecie te zwyczaje z różnych stron Polski
Pytanie 1 z 10
Gdzie w Polsce odbywa się tradycyjny "Śmigus-Dyngus" w Wielkanoc?