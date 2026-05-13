Do zdarzenia doszło wczoraj (12 maja) ok. godz. 21:30 na drodze Maruszkowo - Modrze, na styku powiatów kościańskiego i poznańskiego.

- Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 37-letni mieszkaniec Kościana kierujący samochodem marki Audi, chcąc uniknąć zderzenia z przebiegającą przez jezdnię sarną gwałtownie zahamował. W wyniku manewru stracił panowanie nad pojazdem, po czym samochód uderzył w przydrożne drzewo. Na szczęście kierowca nie odniósł obrażeń - poinformował Kościan 112.

Na miejscu zdarzenia pojawiła się policja, zespół ratownictwa medycznego oraz strażacy z JRG Kościan, druhowie OSP Czempiń i OSP Głuchowo.

