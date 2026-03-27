Setki wolnych miejsc w placówkach

Podczas wczorajszej (26.03) sesji Rady Miejskiej, wiceprezydent Maciej Grabianowski przedstawił raport dotyczący postępowań rekrutacyjnych. Dane z 20 marca wskazują na dużą dostępność miejsc w niemal każdej części miasta. Największe luzy w grupach odnotowano w przedszkolach nr 7, 8, 19 oraz 20.

Sytuacja wygląda następująco:

W 14 przedszkolach miejskich dostępnych jest obecnie 174 wolne miejsca.

Biorąc pod uwagę placówki na prawach publicznych (Bajka, Happy Days, Malowana Żyrafa), liczba ta wzrasta do 296 miejsc.

Łącznie system publicznych przedszkoli w Lesznie dysponuje rezerwą wynoszącą 470 wolnych miejsc.

Gwarancja przyjęcia dla niemal każdego dziecka

Dla rodziców informacja ta jest paradoksalnie bardzo dobra – znika stres związany z walką o miejsce w wybranej placówce. Wiceprezydent Grabianowski uspokaja, że system jest przygotowany na przyjęcie wszystkich chętnych.

„Śmiało możemy dzisiaj powiedzieć, że wszystkie dzieci, które złożą wniosek w tym postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym (...) mają bardzo dużą szansę, aby dostać się do przedszkola miejskiego w Lesznie”.

Rekrutacja uzupełniająca zaplanowana jest na koniec maja (między 25 a 29 maja), a miasto na ten moment dysponuje wystarczającym zapleczem, by obsłużyć każdy złożony wniosek.

Wyzwanie dla budżetu i demografii

Mimo optymizmu wiceprezydenta w kwestii dostępności usług dla mieszkańców, tak duża liczba wolnych miejsc jest wyzwaniem dla budżetu miasta. Utrzymanie budynków i kadry przy malejącej liczbie dzieci generuje wyższe koszty jednostkowe. Leszno, podobnie jak inne miasta tej wielkości, musi zacząć przygotowywać się na długofalowe skutki niżu demograficznego, który z poziomu przedszkoli w najbliższych latach przeniesie się do szkół podstawowych.

Oblały Syrenkę pomarańczową farbą. Prokuratura żąda więzienia dla aktywistek z Ostatniego Pokolenia