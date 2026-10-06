Gdzie pojadą nowe "piętrusy"?

PKP Intercity kupuje te gigantyczne pociągi z myślą o najbardziej zatłoczonych trasach w Polsce. Mają one kursować w popularnej kategorii ekonomicznej InterCity (IC) głównie z Warszawy do innych dużych miast.

Oficjalna lista tras zaprezentowana przez przewoźnika i producenta obejmuje połączenia ze stolicy do:

• Trójmiasta (Gdańska)• Łodzi• Wrocławia• Krakowa• Olsztyna• Białegostoku• Terespola• Lublina• na Górny Śląsk

Co to oznacza dla Leszna?

Trasa łącząca Warszawę z Wrocławiem bardzo często prowadzi przez Łódź i Kalisz, omijając Wielkopolskę południowo-zachodnią. Z kolei pociągi jadące z Poznania czy Wrocławia bezpośrednio przez Leszno to zazwyczaj inna oś transportowa kraju.

Na ten moment PKP Intercity nie wymienia Leszna na głównej liście stacji dla pociągów ED200. Kolej zastrzega jednak, że pociągi będą wielosystemowe (przystosowane do różnych napięć sieci trakcyjnej) i mogą w przyszłości pojawiać się na nowych trasach w miarę rozwoju infrastruktury w całej Polsce.

Na nowe składy musimy jeszcze chwilę poczekać. Budowa pierwszych testowych pociągów w polskich fabrykach Alstomu (w Chorzowie i Nadarzynie) ruszy na początku 2027 roku. Cały kontrakt ma zostać zrealizowany do 2032 roku. Podróżni mogą liczyć na kosmiczny komfort: klimatyzację, darmowe Wi-Fi, specjalne strefy ciszy w obu klasach oraz automatyv vendingowe z kawą i przekąskami.