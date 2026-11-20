Ostatnie karty na stole. Jak wygląda pełny skład „Byków”?

Finał okienka w Lesznie przyniósł długo wyczekiwane decyzje. Dołączenie Chugunowa oraz Trofimowa ostatecznie domyka kadrowe układanki sztabu szkoleniowego. Zestawienie seniorskie łączy ekstraligowe doświadczenie z zagranicznym zacięciem, a młodzież pozostaje fundamentem budowanym na wychowankach.

Seniorska formacja Unii Leszno na rok 2027:

Piotr Pawlicki

Ben Cook (Australia)

(Australia) Keynan Rew (Australia)

(Australia) Bartłomiej Kowalski

Gleb Chugunov

Viktor Trofimov

Formacja młodzieżowa:

Nazar Parnitskyi, Kacper Mania, Emil Konieczny, Maksymilian Kostera, Filip Gano, Dawid Oscenda, Cooper Rushen (Wielka Brytania) oraz Emil Jamil Jensen (Dania).

Gleb Chugunov: Błysk genialności czy huśtawka formy?

Na papierze Gleb Chugunov to nazwisko z bardzo wysokiej półki. Zawodnik ściga się na polskich torach od dekady, a kibice w Lesznie doskonale pamiętają go jeszcze z finałów DPŚ w 2017 roku. Jeździł w czołowych klubach z Wrocławia, Grudziądza czy Łodzi.

Współczynnik ewentualnego ryzyka leży jednak w stabilności. Chugunov miewał w ostatnich latach mecze, w których wygrywał z najlepszymi na świecie, by chwilę później notować słabsze mecze. Jeśli w Lesznie złapie odpowiedni spokój i powtarzalność sprzętową, może okazać się absolutnym liderem formacji. Jeśli jednak dopadnie go wahanie formy, sztab może mieć twardy orzech do zgryzienia.

Viktor Trofimov: Sentymentalny powrót do domu. Co z dyspozycją?

Podpisanie umowy z Viktorem Trofimovem to bez wątpienia najciekawsza historia tego okienka. Zawodnik z polskim paszportem stawiał pierwsze kroki w speedwayu właśnie w leszczyńskiej szkółce pod okiem trenera Romana Jankowskiego. Zna każdy metr tego toru.

Z drugiej strony – ostatnie sezony w barwach klubów z niższych lig (Gdańsk, Świętochłowice, Piła) pokazały, że Trofimov wciąż poszukuje optymalnych ustawień sprzętowych oraz regularności na torze. Przejście z wieku juniora do pełnoprawnego seniora bywa bolesne. Z jednej strony powrót do "macierzy" może dać mu ogromny impuls psychologiczny, z drugiej – oczekiwania kibiców w Lesznie zawsze są zawieszone niezwykle wysoko.

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Genialne posunięcie czy ryzykowny krok?

Zbudowanie składu opartego na zawziętych, głodnych sukcesu zawodnikach daje ogromne pole do popisu. Chugunov ma bezdyskusyjny potencjał na dwucyfrowe zdobycze punktowe, a Trofimov doskonale czuje leszczyński klimat. Czy ten duet zagwarantuje Unii Leszno spokój i walkę o najwyższe cele? Sezon 2027 zweryfikuje wszystko na torze!

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