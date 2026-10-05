Miejskie grzebowisko dla pupili w Lesznie. Co zapowiada prezydent?

O planach budowy w Lesznie cmentarza dla zwierząt poinformował prezydent Grzegorz Rusiecki. Włodarz Leszna zwrócił uwagę na głęboką przemianę w relacjach ludzi ze zwierzętami oraz potrzebę zapewnienia czworonogom godnego pożegnania.

– Coraz częściej zwierzęta stają się naszymi przyjaciółmi. Coraz więcej osób traktuje je jako członków swojej rodziny. Dojrzewamy jako społeczeństwo do tego, żeby na terenie miasta Leszna wyznaczyć miejsce pod grzebowisko – podkreśla prezydent Grzegorz Rusiecki.

Urzędnicy z Wydziału Architektury oraz Wydziału Ochrony Środowiska przeanalizowali już potencjalne obszary pod tę inwestycję.

– Dla zwierząt taka przestrzeń mogłaby się znaleźć na zapleczu naszego cmentarza komunalnego, ale jednak w pewnej odległości, żeby nikogo nie razić. Wskazano dwie takie lokalizacje. To ustronne miejsce, w którym można dobrze zorganizować tę przestrzeń – wyjaśnia gospodarz miasta.

Koszty i harmonogram inwestycji

Wybór konkretnego wariantu wpłynie na ostateczny koszt realizacji projektu. Szacunki ratusza wahają się od 150 tysięcy do nawet 1 miliona złotych, w zależności od infrastruktury, jaka powstanie na miejscu. Urząd od razu zakłada możliwość późniejszej rozbudowy obiektu.

– Mam świadomość, że dzisiaj wielkość tego grzebowiska wcale nie musi być duża. Trzeba mieć jednak z tyłu głowy, że za jakiś czas pojawi się potrzeba powiększenia tego terenu. Analizy zostaną zrealizowane w urzędzie do końca tego roku i przy pracach nad budżetem na rok 2027 będę chciał przedstawić radnym propozycję, aby takie grzebowisko dla naszych pupili znalazło się w Lesznie – deklaruje Grzegorz Rusiecki.

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Dlaczego zakopanie psa w ogrodzie jest nielegalne? Kary sięgają tysięcy złotych

Inicjatywa samorządu odpowiada na powszechny problem prawny i sanitarny. Zgodnie z unijnymi i krajowymi przepisami ciało zmarłego zwierzęcia domowego klasyfikowane jest jako tzw. produkt uboczny pochodzenia zwierzęcego kategorii 1.

Samodzielne zakopanie psa, kota lub innego pupila w przydomowym ogródku, na działce czy w lesie stanowi złamanie prawa. Grozi za to mandat lub grzywna sięgająca od 500 zł do nawet 5000 zł. Zakaz wynika z zagrożenia epidemiologicznego oraz ryzyka skażenia wód gruntowych substancjami chemicznymi (np. lekami stosowanymi przy eutanazji).W Polsce legalne są obecnie trzy drogi postępowania po śmierci zwierzęcia:

Pochówek na oficjalnym grzebowisku dla zwierząt.

na oficjalnym grzebowisku dla zwierząt. Kremacja – indywidualna (z opcją zachowania prochów w urnie) lub zbiorowa.

– indywidualna (z opcją zachowania prochów w urnie) lub zbiorowa. Utylizacja za pośrednictwem lecznicy weterynaryjnej.

Obecnie w całej Polsce działa zaledwie 15 zarejestrowanych cmentarzy dla zwierząt, co sprawia, że w wielu województwach brak takich miejsc zmusza mieszkańców do podróży na odległość kilkuset kilometrów.