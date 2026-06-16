Autobusem AIR na Airshow

Antidotum Airshow Leszno odbędzie się już w najbliższy piątek i sobotę 18 i 19 czerwca. W tych dniach na lotnisko będzie można dotrzeć specjalnymi autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie. Kursować będą dwie linie "AIR":

AIR (1) z Estkowskiego na Dworzec PKP

Trasa: Estkowskiego – Jana Pawła II Pływalnia – Jana Pawła II Dom Rzemiosła – Dworzec PKP

Odjazdy w dniach 19 i 20 czerwca od godz. 13:00, co około 30 minut.Kursowanie będzie realizowane do końca pokazów w danym dniu. Na Dworcu PKP możliwa będzie przesiadka na linię wahadłową kursującą bezpośrednio na lotnisko.

AIR (2) z Dworca PKP na lotnisko

Trasa: Dworzec PKP – Lotnisko (Kosmonautów) – Dworzec PKP

Odjazdy w dniach 19 i 20 czerwca od godz. 13:00, co około 20 minut.Kursowanie będzie realizowane do końca pokazów w danym dniu.

Z powodu zmian w organizacji ruchu w obrębie lotniska na wybranych regularnych liniach autobusowych obowiązywać będą objazdy, zawieszenia kursów oraz wyłączenia przystanków na trasie. Dotyczy to:

linii nr 2: objazd od ul. Towarowej do pętli tymczasowej na ul. Dożynkowej. Autobusy omijać będą Strzyżewice i Zatorze (południe)

linii nr 3: objazd przez ul. Święciechowską do Kosmonautów. Autobusy omijają Strzyżewice i Zatorze (południe).

W dniu 19 czerwca przez cały dzień nie będzie kursować linia autobusowa nr 5. Do działek zlokalizowanych przy ul. Dożynkowej w Lesznie dojechać będzie można linią nr 2, a do działek przy ul. Kosmonautów - linią nr 3.

Antidotum Airshow Leszno 2021