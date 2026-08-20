Przez trzy festiwalowe dni (21–23 sierpnia) w śródmieściu Leszna zaplanowano dziesiątki darmowych wydarzeń dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Co najważniejsze – wstęp na absolutnie wszystkie koncerty, spektakle i warsztaty jest całkowicie bezpłatny!
Muzyczne gwiazdy na wyciągnięcie ręki. Kto rozgrzeje scenę?
Tegoroczny program muzyczny to prawdziwa podróż przez gatunki – od hip-hopu i elektroniki, przez jazz, funk i indie-pop, aż po recitale klasyczne. Koncerty będą odbywać się w kluczowych punktach miasta: na Rynku, Placu Metziga oraz w klimatycznej przestrzeni Nowych Młynów przy ul. Przemysłowej.
Niekwestionowaną gwiazdą tegorecznej edycji jest zespół Fisz Emade Tworzywo. Ich legendarna fuzja hip-hopu z alternatywnym rockiem i elektroniką zabrzmi podczas wielkiego koncertu finałowego (niedziela, 23 sierpnia, godz. 21:00).
To jednak dopiero początek muzycznych emocji! Na festiwalowej scenie pojawią się:
- The Beez oraz Paprosound (piątek, od godz. 18:15)– energetyczne otwarcie pierwszego dnia festiwalu,
- Bibobit (sobota, godz. 19:30)– niesamowite połączenie soulu, funku, jazzu i nowoczesnego popu,
- Basia Giewont (sobota, godz. 21:00)– finalistka polskich preselekcji do Eurowizji, obdarzona niezwykle charakterystycznym głosem,
- Przebiśniegi (niedziela, godz. 18:00) oraz Limboski (niedziela, godz. 19:30).
Dla osób szukających wyciszenia przygotowano z kolei dwa wyjątkowe recitale gitary klasycznej. W sobotnie popołudnie w Nowych Młynach swoje brzmieniowe możliwości zaprezentują wybitni instrumentaliści: Andrzej Grygier oraz Wojciecha Jakubowski.
Teatr, magia ognia i darmowa strefa rodzinna
LUFA 2026 to także teatr uliczny i widowiska wizualne. W tym roku na szczególną uwagę zasługują:
- Spektakl „Sztukmistrz” Teatru Snów (piątek, godz. 21:00, Rynek)– poetycka i hipnotyzująca opowieść, która zamknie piątkowy wieczór,
- Teatr na Walizkach ze spektaklami „Beczka Śmiechu” oraz „Ristorante” (sobota, Park Kościuszki oraz Rynek)– idealna, pełna humoru propozycja dla całych rodzin,
- Grupa „Alternatywa” z pokazem fireshow (sobota, godz. 22:10, Rynek)– nocny, zapierający dech w piersiach taniec z żywym ogniem.
Z myślą o najmłodszych i rodzicach Partner Główny Festiwalu – Galeria Leszno – stworzy specjalną strefę „Przystanek Galeria Leszno”.
Będzie tam można bezpłatnie przejechać się festiwalową kolejką oraz zrobić pamiątkowe, zdjęcia. Dodatkowo w Parku Kościuszki przez cały weekend na dzieci czekać będą kreatywne warsztaty plastyczne oraz kultowy Książkobus.
Informacje organizacyjne – o tym warto pamiętać!
Oficjalne otwarcie festiwalu rozpocznie się już jutro (piątek) o godzinie 17:30 na skrzyżowaniu ulicy Słowiańskiej i placu Metziga.
Aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim widzom oraz artystom występującym na ulicach miasta, w centrum Leszna zostaną wprowadzone czasowe zmiany w organizacji ruchu. Od piątkowego południa do poniedziałku zamknięty dla pojazdów będzie odcinek drogi dojazdowej od pl. Metziga do ul. Słowiańskiej. W tym samym okresie wyłączona z użytku będzie również część parkingu przy pl. Kościuszki. Wybierając się na festiwal, warto więc rozważyć pozostawienie samochodu nieco dalej i spacer na starówkę, by w pełni cieszyć się tym świętem sztuki!