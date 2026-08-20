Przez trzy festiwalowe dni (21–23 sierpnia) w śródmieściu Leszna zaplanowano dziesiątki darmowych wydarzeń dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Co najważniejsze – wstęp na absolutnie wszystkie koncerty, spektakle i warsztaty jest całkowicie bezpłatny!

Muzyczne gwiazdy na wyciągnięcie ręki. Kto rozgrzeje scenę?

Tegoroczny program muzyczny to prawdziwa podróż przez gatunki – od hip-hopu i elektroniki, przez jazz, funk i indie-pop, aż po recitale klasyczne. Koncerty będą odbywać się w kluczowych punktach miasta: na Rynku, Placu Metziga oraz w klimatycznej przestrzeni Nowych Młynów przy ul. Przemysłowej.

Niekwestionowaną gwiazdą tegorecznej edycji jest zespół Fisz Emade Tworzywo. Ich legendarna fuzja hip-hopu z alternatywnym rockiem i elektroniką zabrzmi podczas wielkiego koncertu finałowego (niedziela, 23 sierpnia, godz. 21:00).

To jednak dopiero początek muzycznych emocji! Na festiwalowej scenie pojawią się:

The Beez oraz Paprosound (piątek, od godz. 18:15)– energetyczne otwarcie pierwszego dnia festiwalu,

(piątek, od godz. 18:15)– energetyczne otwarcie pierwszego dnia festiwalu, Bibobit (sobota, godz. 19:30)– niesamowite połączenie soulu, funku, jazzu i nowoczesnego popu,

(sobota, godz. 19:30)– niesamowite połączenie soulu, funku, jazzu i nowoczesnego popu, Basia Giewont (sobota, godz. 21:00)– finalistka polskich preselekcji do Eurowizji, obdarzona niezwykle charakterystycznym głosem,

(sobota, godz. 21:00)– finalistka polskich preselekcji do Eurowizji, obdarzona niezwykle charakterystycznym głosem, Przebiśniegi (niedziela, godz. 18:00) oraz Limboski (niedziela, godz. 19:30).

Dla osób szukających wyciszenia przygotowano z kolei dwa wyjątkowe recitale gitary klasycznej. W sobotnie popołudnie w Nowych Młynach swoje brzmieniowe możliwości zaprezentują wybitni instrumentaliści: Andrzej Grygier oraz Wojciecha Jakubowski.

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Teatr, magia ognia i darmowa strefa rodzinna

LUFA 2026 to także teatr uliczny i widowiska wizualne. W tym roku na szczególną uwagę zasługują:

Spektakl „Sztukmistrz” Teatru Snów (piątek, godz. 21:00, Rynek)– poetycka i hipnotyzująca opowieść, która zamknie piątkowy wieczór,

(piątek, godz. 21:00, Rynek)– poetycka i hipnotyzująca opowieść, która zamknie piątkowy wieczór, Teatr na Walizkach ze spektaklami „Beczka Śmiechu” oraz „Ristorante” (sobota, Park Kościuszki oraz Rynek)– idealna, pełna humoru propozycja dla całych rodzin,

ze spektaklami „Beczka Śmiechu” oraz „Ristorante” (sobota, Park Kościuszki oraz Rynek)– idealna, pełna humoru propozycja dla całych rodzin, Grupa „Alternatywa” z pokazem fireshow (sobota, godz. 22:10, Rynek)– nocny, zapierający dech w piersiach taniec z żywym ogniem.

Z myślą o najmłodszych i rodzicach Partner Główny Festiwalu – Galeria Leszno – stworzy specjalną strefę „Przystanek Galeria Leszno”.

Będzie tam można bezpłatnie przejechać się festiwalową kolejką oraz zrobić pamiątkowe, zdjęcia. Dodatkowo w Parku Kościuszki przez cały weekend na dzieci czekać będą kreatywne warsztaty plastyczne oraz kultowy Książkobus.

Informacje organizacyjne – o tym warto pamiętać!

Oficjalne otwarcie festiwalu rozpocznie się już jutro (piątek) o godzinie 17:30 na skrzyżowaniu ulicy Słowiańskiej i placu Metziga.

Aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim widzom oraz artystom występującym na ulicach miasta, w centrum Leszna zostaną wprowadzone czasowe zmiany w organizacji ruchu. Od piątkowego południa do poniedziałku zamknięty dla pojazdów będzie odcinek drogi dojazdowej od pl. Metziga do ul. Słowiańskiej. W tym samym okresie wyłączona z użytku będzie również część parkingu przy pl. Kościuszki. Wybierając się na festiwal, warto więc rozważyć pozostawienie samochodu nieco dalej i spacer na starówkę, by w pełni cieszyć się tym świętem sztuki!