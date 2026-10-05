Aleje jak tor

Aleje Konstytucji 3 Maja w Lesznie to jedna z głównych arterii w Lesznie, część drogi wojewódzkiej 309. Na trzy jezdniowej prostej drodze obowiązują ograniczenia prędkości do 70km/h.

- Niestety gros kierowców nie uznaje w tym miejscu ograniczeń prędkości, spiesząc od jednego sygnalizatora do kolejnego niczym na torze wyścigowym - mówi Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Przykłady pokazała miniona niedziela (4 października), kiedy to w trakcie kilku godzin patrolu policjanci ruchu drogowego zatrzymali trzech młodych kierowców.

- Przekroczyli w tym miejscu dozwoloną prędkość o ponad 50km/h. Wszyscy kierowcy w wieku od 18 do 20 lat, mieszkańcy powiatu leszczyńskiego i górowskiego, odpowiedzieli za popełnione wykroczenia. Policjanci ukarali sprawców mandatami w wysokości 1500 złotych i 13 punktami karnymi. Oprócz tego wszyscy kierowcy stracili swoje niedawno zdobyte prawa jazdy na okres trzech miesięcy, za przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50km/h - mówi M. Żymełka.

Przekroczenie dozwolonej prędkości to jedno z najczęstszych wykroczeń, popełnianych przez kierowców. To też główna przyczyna najtragiczniejszych, śmiertelnych wypadków drogowych.

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